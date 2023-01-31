美國槍擊案不絕，美國加州洛杉磯比華利山莊上周六凌晨又發生槍擊案，造成3死4傷，係加州本月第6宗較大型嘅槍擊案。與此同時，紐約上周六晚有大批民眾上街，抗議5警暴力毆斃一名黑人尼科爾斯。喺如此亂局下，美國前總統特朗普正式啟動2024年總統競選活動。上周六「大嘴巴」特朗普舉行首場造勢大會，前往新罕布什爾州和南卡羅萊納州見支持者，佢重提2020年大選有舞弊，又指若自己係總統，24小時內就可以促成俄羅斯與烏克蘭達成和平協議！

特朗普不改吹水唔抹嘴本色！阿哥，24小時令俄烏達成和平協議，佢真係當正自己係上帝！喂，連令美國槍擊案減少啲都難，仲奢言廢噏可令俄烏停戰，搞笑都要有個譜吧！依家世界亂成一鍋粥，俄烏之戰有排玩，以巴衝突又升溫，東耶路撒冷兩天內接連發生兩宗由巴勒斯坦人發動嘅襲擊，至少7死10傷，特朗普冇話可以讓以巴雙方和平握手，大嘴巴總算「克制」和「謙虛」了！

特朗普一味為自己臉上貼金，抨擊現任總統拜登軟弱無能，將美國推向第3次世界大戰邊緣！又大言炎炎聲稱若由佢擔任總統，俄烏戰爭永不發生，又指控中國喺重要軍事基地附近購買土地，揚言一旦當選，將會迫使中國出售危害美國安全嘅土地。馬克吐溫講過：有時候真實比小說更加荒誕，因為虛構是在一定邏輯下進行的，而現實往往毫無邏輯可言。特朗普嘴炮打得毫無邏輯可言，是以佢講嘢一笑置之可也，認真你就輸了！佢嘅政綱大可以天花亂墜，信不信由你。不過，從佢嘅「造勢大會」，出席人數亦不過約200人，主要盟友都無出席，而最新民調顯示其支持率僅30%，看來，「黑天鵝」可一不可再！天佑美國。