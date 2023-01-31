2022年成為過去，進入2023年，災難卻從未遠離人類。雖說天災頻仍，但真正有機會摧毀人類的，依然是人禍。防疫無道、戰亂頻繁，乃至政治鬥爭、大國博弈，一步步將人類推向深淵。事隔3年，原子能科學家上周二宣布把象徵人類末日的「末日鐘」，調快10秒至倒數90秒，是史上最接近午夜的時刻；這是否預示着，人類正步向滅亡呢？

由包括愛因斯坦在內，參與研發美國核武研究「曼哈頓計劃」的科學家創立於1947年的「末日鐘」，象徵着距離世界末日的剩餘時間；首次設定時間是距離午夜還有7分鐘，其後經歷25次調整。在冷戰結束後，末日鐘一度被調至剩餘17分鐘，其後國際局勢趨向緊張、多國相繼發展核武，乃至氣候變遷等問題，一次次被調快。對於今次被調快10秒，《原子科學家公報》解釋，很大程度上歸咎於俄烏戰爭，又認為俄羅斯幾乎不加掩飾地威脅使用核武，導致衝突不斷升級，且衝突超過任何人控制的可能性仍然很高。

筆者認為，《原子科學家公報》的說法不無道理，卻並非事實的全部。俄烏戰爭早已並非兩國之戰，而是俄羅斯與歐美國家的對抗，發展至今時今日的局面，絕非俄羅斯一國能造成。在歐美傳媒瘋狂煽動下，人民無不恐懼烏克蘭一旦戰敗，俄羅斯的鋼鐵洪流將席捲歐洲；結果在民意支持下，各國政府不斷向烏克蘭提供武器，近期更開始提供先進武器，勢要在烏克蘭阻擋俄軍步伐。

可預期的是，隨着先進裝備陸續抵達，加上各國秘密派遣士兵以僱傭兵身份參戰，烏軍將更有底氣，不但足以抵擋俄軍，甚至可在部分戰線展開反攻，惟這也意味着和談更加無望。

須知道，在有力一戰的狀況下，澤連斯基絕不可能和談，畢竟演員出身的他在開戰之初，便極力把自己塑造「民族英雄」，人前口出狂言、毫無底線。如今，澤氏回不了頭，若在奪回領土前便同意和談，誠信形象均會破產，下台少不免，甚至淪為「戰犯」。若非走投無路，澤氏絕不可能和談。至於普京，早把一切賭在戰爭之上，同樣沒有退路；普京雖能接受和談，卻不能接受戰敗，否則俄羅斯更可能土崩瓦解。兩人勢成水火，決意拚個你死我活之際，歐美國家不斷增加軍援，無疑是火上加油！

更重要的是，軍援乃兵行險着！毫無疑問，俄羅斯一旦動用核武，將是世界末日的開端；歐美國家卻以全球人民作賭注，賭的是普京即使戰敗，也不會動用核武。對此，筆者深表懷疑，畢竟俄羅斯向來以強悍作風著稱。相反，倘若賭的是烏克蘭戰敗，也不會滅國，似乎更有贏面！畢竟普京上任之初，也曾表現出親西方的態度，甚至想加入北約，若非被拒之門外、設局陷害，也不至於走到歐洲的對立面。