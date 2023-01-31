正論：百億公屋起完拆　特區政府神政策

房屋問題重中之重，可惜歷屆港府始終未能圓滿解決，甚至連改善也談不上，公屋輪候時間一再加長，3年又3年，辣招無法遏止樓價租金升勢，基層沒法負擔私樓，蝸居劏房天台屋等惡劣居所，過着非人生活。

港府聲稱為了加快基層上樓，特別是屈身劏房等惡劣居所的住戶，去年宣布5年內推出3萬伙「簡約公屋」，賣點是用組裝建築，較傳統公屋快落成，然而計劃問題多多，首先是造價與「簡約」原則大相逕庭，總成本高達267億元，平均每間達89萬元，比起過渡性房屋平均成本55萬元貴，比傳統公屋每個單位成本65萬元貴近四成，而且內部設施連公屋也不如，居住限期更只有5年，住戶恐未上樓又要回到劏房，這些簡約公屋是臨時居住性質，當局不排除10年8載隨時要拆，被指是21世紀徙置區，舊瓶新酒，用大量公帑做實驗，貧苦蝸居的基層做白老鼠。

傳統公屋不但成本較簡約公屋便宜，而且是永久性質，最少住幾十年，不少公屋都有五、六十年歷史，值回成本有餘，相反簡約公屋最終要拆卸，只是住幾年，便化為散件，實際成本何止貴幾成，簡直是貴幾倍，當局聲稱可以循環再用，但未有實踐，始終都是一場實驗。房屋局局長何永賢昨日表示，當局經檢討後，簡約公屋最新造價可調低至264.4億元，無論如何，200多億元是走不掉，以政府超支超時的往績，省下的成本隨時化烏有。

當局形容「成件事都要好快速」，若像傳統公屋用5年時間興建，將會耽誤有住屋需要的劏房兒童的黃金成長時期，期望立法會能整筆撥款加快速度，而非傳統工程般逐項審議撥款。用孩子的成長來作情緒勒索，官員出口術無所不用其極，然而自相矛盾，既然當局提出簡化撥款程序，為何不直接起傳統公屋，既節省建築成本、而且上樓者可以長住，真正安頓下來，不像簡約公屋只是水泡性質，帶給住戶假希望，以為一定可以上樓，其實是沒有保證，小朋友若最終要回到劏房非人生活，夢想幻滅，心理傷害只會更大。

3幅市區地皮，被徵用作建約一萬五千個簡約公屋，佔總供應約一半，其中位於啟德世運道選址，距離啟德港鐵站步行距離約10分鐘，現時部分是城巴泊車場，政府經常說市區沒有地起樓，原來用作泊巴士，蹉跎歲月，將來建簡約公屋用完又拆卸，來來回回10年，原地踏步。其他選址部分用地原本是撥作社區設施用途，也是一直閒置，政府一聲令下，便用來起屋，之前為何不加緊發展？市區閒置地皮愈揭愈多，反映土地資源多年來被浪費，現屆政府有前車可鑑，切勿重蹈覆轍。

政策須與時並進，當全世界都講求可持續性，港人寄望長遠房策，港府卻重點推出昂貴的臨時房屋，與時代背道而馳，下一屆政府會否採用，仍是未知之數，房屋政策因政府而異，換屆便換招，兜兜轉轉，公屋供應一直滯後，劏房住戶與日俱增，事實證明，房策萬變不離其宗，善用土地，加快興建公屋才是最有效政策，所謂捷徑，恐怕最終都是掘頭路。