功夫茶：成身裝備唔識用　不如睇戲學武功

喺電影入面，當黑惡勢力猖獗嘅時候，超級英雄就會現身，拯救市民！之不過喺現實中，雖然存在黑惡勢力，但就冇超級英雄，市民遇上罪案，惟有報警。雖則話絕大部分市民都唔期望差佬好似超級英雄咁揪得，可以一個打10個，之但係作為執法者，肩負伸張正義嘅重任，何況受過專業訓練，係咪應該一對一嘅時候，唔會唔夠打先，唔係點樣拘捕罪犯呢？可惜事實一再證明，人數並唔係問題，就算一對一，疑犯一樣走得甩！

是咁的︰上周六晚上11點幾，有警員喺尖沙咀柯士甸道巡邏期間，發現一輛平治房車違例左轉進入彌敦道，咪上前示意男司機停車受查；殊不知因為車上有大量毒品，男司機心虛，咪唔理會警員，即刻踩油加速，沿彌敦道往海旁方向狂飆，企圖逃竄；期間仲不斷衝燈，險象環生！警員騎住電單車一路追截，卒之逼到涉事房車駛至梳士巴利道嘅時候，喺香港太空館對開失控撞欄，仲剷上行人路添。講到呢度，大家係咪以為個結局，就係男司機被當場人贓並獲呢？好可惜，真係離奇荒誕嘅事情，去到呢度先發生！

話說涉事房車高速撞欄之後，男司機依然未有死心，為咗逃避法律責任，不惜棄車徒步逃走；之但係連車都冇埋，追截嘅警員又點會追唔上呢！不過，就喺警員追上嘅一刻，男司機當場發難，拒捕兼襲警。睇番警方事後公布嘅資料，男司機年約30歲，身高得1.68米，唔算高大；況且男司機啱啱先經歷完撞車，就算冇受傷，身體多少都承受過巨大衝擊力；喺諸多不利條件之下，警員應該相對容易將佢制服。然而最終結果係，男司機逃去無蹤，警員則喺糾纏期間腳部受傷，認真失威！

坦白講，差佬都係人，市民從來都唔期望差佬可以變超人，一條友殲滅一個黑幫！之但係着得起套制服，就要維持治安；身上孭住成身裝備，有胡椒噴霧、有伸縮警棍，仲有配槍，真係唔夠打，咪用裝備囉！呢嗱，喺坪洲遇上1米8高嘅菲漢，差佬就識得拔槍；唔通因為今次個男司機唔夠1米7，所以差佬醒唔起可以用裝備？講到呢度就不得不提，查實除咗拔槍，差佬其他裝備都好具威力，尤其係噴胡椒噴霧，足以令到疑犯好難受；明明男司機擺明反抗，有都唔用，咁孭住成身裝備做乜？

當然，假如差佬真係咁好身手，有自信唔使用裝備都拉到人，梗係最好！之但係，家吓個疑犯逃之夭夭喎；更離譜嘅係，已經有晒車牌同資料，警方至今都未拉到人，追查進度會唔會太慢呢？嗱，反正案情家陣都仲未有進展，功夫茶建議差佬返屋企有時間，就睇多啲黃飛鴻，學吓武功；最緊要係識得睇黑白片嘅黃飛鴻，嗰陣時少特技，演員都係實打實有真功夫；差佬應該睇多啲，鍛煉吓，唔好吓吓捉唔到賊，仲搞到自己整親咁失禮啦！