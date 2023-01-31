產評：美經濟愈搞愈禍　提防美元黑天鵝

2023年起始的1月份，美國一度因為電腦故障導致全國航空交通陷入混亂狀態；同月美國紐約交易所開市時曾因為「人為問題」，造成逾250家企業股價劇烈波動，交易一度暫停。身為全球第一大經濟體，國際運輸與金融樞紐卻頻現低級錯誤，亂象頻生，其實這並不是偶然，皆在反映美國政府的管治水平、市場基建以至整體經濟發展改革的不足，而美國政府債務上限鬧劇至今未知如何收官，更有把美國推向債務違約之虞。一場源自美國、危及全球的金融危機正在醞釀。

所謂「見微知著」，美國經濟積弱的問題已久，競爭力下降，致近幾年終於感受到坐享多年的經濟霸權面對來自外部的威脅，致損人害己都要開打中美貿易戰、推動中美脫鈎、高舉「美國製造」，在國際間推動反全球化、重踏「東西分裂」的舊路，圖以世界大亂來彰顯美元霸權，換取時間修正戰略，重組產業鏈，提升競爭力。

問題是，如此這般唯美國利益獨尊的作風，有違世界共同利益，也不可能要別人站着等美國過頭，如此倒行逆施，引發的抗拒力量，反而在加快美霸走向衰落的方向。

事實上，美國的體制缺乏改革，致令社會與經濟皆問題叢生。近月航空業和金融業出現亂子，槍擊問題更是長年無日無之。再看美國政府的債務問題，早自2011年8月初，美國因債務上限之爭幾乎導致政府停擺，當時國際信貸評級公司標準普爾更有史以來第一次下調了美國的AAA信用評級。惟時至今日，美國政府財政非但沒有改善，還在不斷惡化，本月又再次觸及債務上限，至今美國國會尚未能達成解決方案，更有議員提出取消債務上限。

試問一個已債台高築的國家，說以後發債再無上限的話，這樣美元信用還能靠甚麼來支持？一旦美國來一次真正的債務違約，美元信用崩潰，非但美國經濟當災，全球經濟亦難逃浩劫。

當然，過去40年美國債務上限已上調過45次，不排除今次亦不例外，以國會通過上調債務上限來告終，惟美國的債務問題日積月累，只怕最終紙包不住火，手持美元資產的投資者，不安感與日俱增，尋求多元化資產布局的意欲增加，勢將加快全球去美元化發展。

最令人擔心的是，美國因自身問題，貨幣政策、債務問題終會「爆煲」，無法再鞏固世界霸權，結果就運用手上的軍事條件，發動實戰。俄烏衝突已演變成長期戰爭，上周傳來德國及美國加大對烏克蘭軍事援助，不排除戰況短期內會升級；另傳美國眾議院新任議長擬今春訪台，若屬實勢令台海緊張局勢加劇。

可見西方經濟體在沒有絕對勝算打好「經濟牌」下，圖出「戰爭牌」亂中取勝。只是如今世界權力分布已不一樣，更何況根本就出師無名。反而，當全球正視這世界亂源，化為一股推動全球經濟格局加速變革、資源重新洗牌、脫離西方主導發展模式，破舊立新的共同力量，變數不容低估。