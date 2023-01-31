世界視線：美國禁運俄羅斯　格魯吉亞得大利

格魯吉亞與烏克蘭同屬北約和歐盟東擴的重心。烏克蘭的政治轉變始自2014年的廣場顏色革命，早在2013年美國政府便公然策動。格魯吉亞卻在2008年向俄羅斯開戰，引致戰敗。俄羅斯沒有佔領格魯吉亞，打勝仗便撤兵，但格魯吉亞雖然仍與俄絕交，相互制裁，卻再沒有大的政治變動，如烏克蘭那樣，由北約推動與敵對加強引致2022年俄的特別軍事行動。

格魯吉亞政府還是親西方，惟不敢刺激俄羅斯。2008年戰爭之後，格魯吉亞的經濟轉變不大，出口不再全然依賴俄羅斯市場，可俄羅斯還是最大的貿易夥伴，來自俄羅斯的旅客是旅遊消費的主力，格魯吉亞有不少人在俄工作靠匯款支持國內家人。格魯吉亞與俄羅斯的關係表面上不和，實際上，俄並沒有任何領土野心。俄軍駐格魯吉亞的兩個分離共和國，主要是歷史因素。格魯吉亞申請入歐盟，與西方友好，更像是採政治平衡戰略，在俄羅斯與西方之間保持關係。對俄的克制目的讓俄不反對它加入歐盟。可惜，也正因如此，美國與歐盟對格魯吉亞政府頗有猜忌，遲遲不讓其加入歐盟和北約。

西方一些論者說格魯吉亞在近年政府傾向更偏於俄羅斯。在烏克蘭戰爭開始時，格魯吉亞加入西方陣營譴責俄羅斯，在國際組織投票反對俄。但其後，格魯吉亞便拒絕加入制裁俄羅斯，認為此舉會傷害該國經濟民生，更拒絕烏克蘭派機往當地運載參與烏戰的志願人士。這樣的轉變應該是不欲觸怒俄羅斯。作為小國，在兩大政治陣營夾縫中求生，該國應該是害怕會變成另一個烏克蘭，成為俄羅斯與北約的戰場。

烏戰下來，由於西方對俄禁運，格魯吉亞突然之間成為俄重要的外貿通道。格不制裁俄羅斯、土耳其亦是，兩國合作便形成由土耳其經黑海往格魯吉亞北通俄羅斯的大通道。公開的統計是俄格貿易增加一半，實質不止，俄格貨運堵塞導致部分轉運阿塞拜疆再往俄。戰爭中期，有超過10萬俄人移居格魯吉亞，大量資金流入。有統計指俄羅斯人在格成立了至少近二萬間公司。一時之間，格魯吉亞成為俄羅斯的離岸貿易與金融中心，格魯吉亞去年的經濟因此大增10%。顯然，即使烏戰變化，西方減少禁運，格魯吉亞已變成俄外向經濟的主要部分，再不可能回歸親西方的路線。

研究所所長 陳文鴻