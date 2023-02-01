娛圈單打：再婚生仔一炮過　勇敢去愛真男神

都說兔年喜事停不了！韓流男神宋仲基呢頭高調認愛英國前女星Katy Louise Saunders，嗰頭即送上更大驚喜。日前在官網親自撰文，直認已簽字結婚，形容這是「人生中最幸福又珍貴的約定」，同時加碼宣布喜訊：「我倆之間一起有了寶貴的生命！」粉絲先是暈得一陣陣，及後才懂得為偶像送上祝福。

又難怪外界這麼震撼。雖云二人相戀已有一年，但承認戀情只有一個月，忽然連仔都有埋，令人意想不到。所謂「人不嘴賤非網民」，本地網民對此也有很大反應，除了祝福，更多是揶揄。例如取笑男神「買一送二」，皆因外傳Katy本身育有10歲女兒；有的並不睇好，「下次再恭喜呀」；有的直指他是「渣男」，利用宋慧喬賺名氣。

別人笑我太風流，我笑他人看不透，大家對男神實在有太多誤解。沒錯，宋仲基在拍攝《太陽的後裔》並與喬妹撻着前，沒有睇開韓劇的香港觀眾或許對他不太熟悉，但他在國內早已成名，《善良男人》、《狼少年之戀》全部叫好叫座。至於說他渣男更是不知從何談起，出道至今，直認戀情只此兩次，每次都願意與女方攜手走入婚姻殿堂，比起許多拖拖拉拉的男人負責任百倍。

每對戀人結婚，無不希望天長地久，只是世事難料，豈能事事盡如人意。今次宋仲基勇敢再愛，還即將成為爸爸，實屬美事。同時令人回想，難道雙宋離婚，正正如外傳那樣，只因喬妹不願繼後香燈？

姑勿論如何，男神成家立室，喬妹亦憑新劇《黑暗榮耀》贏盡口碑，雙方新一年各有好開始，過去就由他過去。