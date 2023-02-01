正論：中港直達無障礙　全面通關不宜遲

隨着第一階段中港通關有序展開，坊間要求實施真正全面通關的呼聲一浪高於一浪。特首李家超昨日揚言，已跟內地商討豁免核酸檢測、取消配額和增加開放口岸，相信很快有好消息公布。便利兩地人民往返，對於振興疲憊的經濟絕對是好事，宜早不宜遲。

目前來往香港與內地須持48小時內核酸檢測陰性證明，新春前已引起諸多不便，市民冒着嚴寒天氣在街頭檢測站大排長龍的一幕，歷歷在目。更混亂的是，內地改變防疫政策後，許多核酸檢測中心關閉，以致不少港人因為無法取得核酸陰性證明而滯留內地。本報早就指出，若僅因為一些旁枝末節處理不當而引發民怨，好事變壞事，實在無謂。

如今春節假期已經完結，免核酸檢測、免配額入境的措施仍未落實，儘管李家超煞有介事說很快會有好消息公布，惟全面免檢通關未能趕及在春節前展開，始終美中不足。姑勿論如何，香港經濟疲不能興，第一階段中港通關雖然沒有亂子出現，但內地旅客入境本港人數遠遜預期，當局指截至前日累計逾70萬名旅客北上、南下則有60萬名旅客，惟南下旅客當中，肯定大部分都是從內地返港的香港市民。入境處數字亦顯示，從1月21日至25日，即年三十至正月初四，共有逾41.7萬人次入境本港，其中內地旅客逾6.6萬人次，日均約1.3萬人次，遠遠未及疫情前水平。只消到銅鑼灣、尖沙咀、旺角以至上水「藥房街」行一圈，便知內地旅客寥寥無幾。

反觀國內遊非常火爆，出遊人次超過3億，國內旅遊收入接近3,800億元人民幣，同比增長達三成。即使是一橋之隔的澳門，情況也比香港熱鬧得多。同一個春節假期，為何一冷一熱對比鮮明？首要原因當然是入境核酸檢測廢時失事、事先申請配額多此一舉，加上全國各地赴港旅遊的自助簽注機尚未開放，只能通過視窗辦理，至少需要7個工作日才能拿到簽注，有內地旅客就是因為簽注難而放棄來港過年。同樣都是出遊，旅客選擇手續最便捷，甚至完全毋須手續的目的地，自不待言。何況內地封控長達3年，單是國內遊已經十分吸引，根本不假外求。

另一方面，香港除了入境障礙多多之外，部分來港旅客亦反映香港電子支付落後，未能與內地接軌，影響他們來港購物意欲。雖然支付寶、微信支付的應用總算較前普及，但本港至今仍然以現金、信用卡或八達通支付為主，對內地旅客構成不便。同樣地，港人北上若沒有開設內地的電子支付系統，使用現金的不便程度較香港更甚。如何跨過這一道坎，需要港府、內地及業界共同解決。

事實上，內地民眾抗疫3年，「報復式外遊」一觸即發，除了國內遊熱火朝天，在日韓玩歧視性入境政策的背景下，肥水紛紛流向別人田，泰國等東南亞國家受惠最大。所謂得內地旅客得天下，香港在疫後不僅要搶人才，更要搶內地旅客。全面免檢測、免配額通關，刻不容緩！