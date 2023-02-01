功夫茶：簡約公屋掀爭議　順得哥情失嫂意

政府積壓嘅房屋問題一直難以紓解，於是推行「簡約公屋」希望以組裝合成方式，快刀斬亂麻咁喺5年內建成3萬個單位，畀啲等到頸長、輪候傳統公屋3年以上嘅申請者，可以有個「安樂窩」，大有「安得簡約公屋千萬間，大庇劏房基層俱歡顏」之勢！嗱！用意不可謂不佳，可惜引來唔少爭議！

呢嗱！政府政策出台，結果流於粗疏，一石唔係二鳥，而係激起千重浪！觀乎「簡約公屋」正是如此！最初話要斥資逾264億元興建，每個單位造價89萬元，相比一個公屋單位造價約65萬元貴好多喎！換言之，「簡約公屋」都真係愈簡愈貴，被揶揄如燒錢，基層住得三幾年，用完即拆，同燒錢做天價實驗冇乜分別！依家為咗上立法會申請撥款，又話已壓低近10億個大洋造價。團體就指貴價成本嘅「簡約公屋」，唔好話冷氣機冇，連基本家電都欠奉，比現時過渡屋仲衰！

今趟功夫茶都唔想爭拗「簡約公屋」是否愈「簡」就愈「貴」嘅問題，倒想討論吓選址問題。據立法會文件顯示，政府初步確定發展「簡約公屋」用地4幅，選址全在新界，有議員認為位置偏遠，未起已被彈位置偏遠交通不便，要大把配套支援如增設交通接駁、商場等，否則會減低基層入住欲望。好嘞！依家政府又宣布有3個選址位於市區，其中有位於牛頭角、啟德世運道及柴灣等市區地，其中啟德世運道可建逾一萬個單位，涉及「簡約公屋」單位總數約三分之一。既然有咁多簡約單位位處市區，不是應齊鼓掌嗎？為何不但冇，仲被當區居民及地區人士齊齊反對和鬧爆？有居於啟德私樓嘅潘先生尋日喺大氣電波指本港商業地不足，啟德北面有商業用途地，應延續其發展，政府見縫插針起樓並非良好規劃，質疑喺該處興建「簡約公屋」係錯配土地資源。

有九龍城區議員亦指，區內本身已有兩個過渡性房屋項目，逾萬「簡約公屋」單位料會有3至4萬人居住，人口與區內現有兩條公屋屋邨總數相若，擔心項目會對社區資源及交通負荷造成巨大影響。此外，對該區置業嘅居民亦不公平，皆因有家庭窮一生積蓄，希望在此安居樂業，點知最後區內又冇建單軌鐵路，又加建「簡約公屋」，與原有規劃背道而馳，不滿政府每次有新政策乜都以啟德作為試點；地產商亦指出，若由啟德方艙醫院改建，因該地為郵輪碼頭，或對外國遊客造成影響。

此外，「簡約公屋」選址亦包括屯門3幅用地，分別興建約5,000個單位，同樣有區議員質疑會加劇區內人口負擔，令交通問題百上加斤。總之，政府以結果為目標卻不是增加施政效率而係掀起更多爭議，欲速則不達，順得哥情失嫂意，欠嘅就係精心策劃！