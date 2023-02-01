世界視線：美國施計騙小弟　德國無奈吃大虧

美國政府可能又一次擺布了德國政府。德國基於拜登政府答應供應給烏克蘭31輛M1阿布拉姆斯主戰坦克，因而答允自身先提供14輛豹2主戰坦克，又開放容許其他北約國供應同類坦克。不過，美國軍方隨即表示要為供烏的戰車換新裝甲，訓練人員及運輸，可能最快到8月才可完成。

美國軍事專家Scott Ritter認為這是虛招，因為美國政府及軍方還可以有很多藉口到時候不供應，例如事實上是無法維修保養，美國這類先進坦克每應用一小時要5至6小時維修保養，烏克蘭甚至連波蘭都沒有維修人員，零件也會供應不足。結果德、法、英要共同承擔供應攻擊型重坦克。

德國防衞及戰略研究協會的邁斯那教授分析，德國及其他北約成員國最後可供應過百輛豹2及其他攻擊型重坦克，也肯定比俄羅斯多方面更先進，但人員訓練、運輸及統整可能最快到4月才可開始完成戰場部署。估計俄羅斯有坦克4,000輛（當中只有極小量極先進T-14阿瑪塔主戰坦克），烏克蘭還有俄式600輛，明顯是俄羅斯以數量對抗北約的高質量坦克。如果烏克蘭軍隊的目標是要以此奪回頓巴斯甚至克里米亞，可能已經太遲，也數量不足，因為屆時俄國已經鞏固了頓巴斯及保衞克里米亞的戰場據點。而且，沒有制空權，多先進的坦克在戰鬥直升機及戰機面前都會吃大虧。他同樣擔心豹2也會有維修保養的問題，因為這些先進的坦克非常精緻，容易受損，在烏克蘭設施被嚴重摧毀下，無法建立維修中心。

德國民意調查機構Civey最新提問：提供14輛豹2是否正確決定？54%認為正確，9%不確定，37%認為錯誤。會否削弱德國軍事防衞能力？58%認為會，8%不確定，34%認為不會。會否縮短戰爭？36%認為會，12%不確定，52%認為不會。

這就反映即使德國有過半數民眾支持政府以小量豹2坦克支援烏克蘭，但也擔心本土防衞被削弱，更現實地相信無法縮短戰爭。德國政府再增加對烏克蘭軍援，預期民意反彈更大。若美國政府真是認為北約歐洲成員國的攻擊型坦克「更適當及有效」，最終決定不提供M1阿布拉姆斯坦克，德國官方及民意反應會更激烈，對供烏武器更具戒心，也會不利歐美關係發展。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻