1月30日，中國外交部發言人毛寧在記者會上表示，美國是烏克蘭危機的始作俑者和最大推手，呼籲其停止向烏供應武器。這是中國最明確表態的一次。相反，德國綠黨的外交部長表示北約已與俄羅斯開戰。德國在美國壓力下，聯手向烏克蘭供應主戰坦克。另外，伊朗的兵工廠遭無人機襲擊，烏克蘭政府的總統顧問指出，此與烏克蘭戰事相關，顯然是針對俄羅斯使用伊朗的無人機。

烏戰正在擴大，相信是為在春天之前，美國和北約應對俄羅斯可能的大攻勢，和烏克蘭籌備的另一輪大反攻。涉及伊朗，一是阻嚇伊朗支援俄羅斯；二是刺激伊朗，把伊朗捲入烏克蘭戰爭中，讓北約有藉口狙擊伊朗輸俄的無人機及其他導彈武器。

中國的表態是希望對美國施加壓力，升級對美國在烏克蘭戰爭中主謀與推手角色的公開譴責。中國呼籲美國停止向烏克蘭供應武器，美國必然拒絕，中國可怎樣反應呢？會否中國積極地幫助俄羅斯從伊朗、北韓等國進口武器抗衡美國？

以美國和北約為例，中國大有理由倣效，甚至以自身的武器供應烏東的俄裔武裝，用不同的方法間接地幫助俄羅斯生產和進口武器。或者說，中國早已在做，只是更為隱秘和迂迴曲折，以避免得罪美國與北約。但事到如今，中國的畏懼只助長美國的得寸進尺，突破普京定下的紅線。

烏戰擴大早已變作北約僱傭兵在作戰，加上美、德提供比前更先進的武器，便是如德國外長所言，已經參戰了，再一步便會是北約提供先進戰機導彈，掀起更激烈的空戰，屆時空戰波及的不可能局限於烏克蘭的領土與領空。

中國應該是看到這樣的趨勢，因此不得不改變以往稍為含糊的態度，公開指摘；相信在美國國務卿布林肯下周訪華時，會由高層傳達清清楚楚的政治立場。可是，中國還不可能與俄羅斯結盟，或公開的聯手，關鍵便在於烏克蘭戰場上俄軍的表現了。

烏戰趨勢便是：一、俄失利，俄軍會有更大的兵員補充和擴大戰事範圍，決戰之後便還有決戰；二、俄戰勝，鞏守公投4州，要求和談；三、美國不退縮，突破紅線，裝備烏軍，如上述把戰爭進一步擴大，把周邊國家都牽涉入，歐洲便脫不出連綿的戰禍，即使不發生歐洲大戰，歐洲的發展，一如日本，便可能停滯多年。