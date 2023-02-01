自從《港區國安法》實施，黑暴平息，中央全面管治權發揮威力，曾經囂張不可一世的香港大律師公會日子很不好過了。一直以來，他們和反對派互相支持，共同阻抗「一國兩制」的落實。有香港司法界的保護，反對派無所顧忌；有反對派反中亂港，進一步奪取香港管治權，司法界的保護傘，包括大律師公會就能張大保護傘，甚至組織政黨——香港公民黨投身運動。

那時大律師公會直情成了某種勢力手中的政治工具、成了某種政治勢力的法律鬥士，用他們的專業知識為反中亂港製造理據，大張其勢，蠱惑人心。他們的專業身份對公眾的欺騙極大，對法治的破壞極大，香港動亂不止，他們「功不可沒」。

《港區國安法》平息黑暴，大部分反中亂港勢力崩塌解散，大律師公會失去了拱衞和支持，不能孤軍作戰，它必須轉變立場，否則生存成疑，央媒一再發出這樣的警告。於是，大律師公會急轉彎，作了「領導層調整」，發出了一些「識時務」的聲音，然而骨子裏、內心深處是並不認錯和懷有忌恨的，一有機會就忍不住要有所發洩。

前不久香港2023年法律年度開啟典禮時，針對最近人大釋法，大律師公會主席聲稱，特首和國安委在運用《港區國安法》賦予的權力時，要「務必謹慎和克制」，聲稱外界會很關注今年多宗《港區國安法》及公共安全等審訊，政府必須向外界證明被告面對最嚴重的指控下，受到公平及公正的對待。主席大人射出冷箭，似乎是在暗示今後的《港區國安法》審案會因「人大釋法」變得不謹慎、不克制，會在「最嚴重的指控下」變得不公平、不公正。

香港這兩年多的問題是《港區國安法》的實施，遇到了來自司法界的強大阻力和干擾，特首和國安委必須運用好《港區國安法》和中央賦予的權力排除阻力和干擾。這時大律師公會卻警告「務必謹慎和克制」，這不是在間接表示對《港區國安法》的不滿嗎？