要了解一個國家或地區的經濟實力，看消費市場的表現就知道。中國放開防疫政策後，西方輿論幾乎一面倒唱衰，甚至幸災樂禍，好像中國即將崩潰似的。結果如何？中國不僅度過了疫情高峰期，消費市場更出現供需兩旺的大好局面。

在剛過去的春節假期，全國國內旅遊人數高達3.08億人次，國內旅遊收入將近3,800億元人民幣，同比增長30%。電影市場更是一片火熱，單是春節假期的票房就高達67.58億元。最有趣的是，不少地方因為遊客太多，以致出現「一飯難求」景象。有人去食肆排隊用餐，領到的號碼牌竟顯示「您的前方還有4,538桌，請耐心等候」，如果不是有圖為證，還以為是網絡笑話。

有人說這是3年疫情後的報復性消費，其實不管是甚麼消費，都必須有經濟實力支撐，如果多數人口袋裏沒有錢，何來報復性消費？當今世界也只有中國才擁有如此龐大的消費市場和消費潛力。過去全球經濟主要看美國，有「美國打噴嚏，全世界感冒」的說法，但近年已很少人再提起。相反，中國在國際上的經濟地位愈來愈重要，影響力愈來愈大。

根據世界銀行數據，2013年至2021年，中國對世界經濟增長的平均貢獻率達38.6%，超過G7國家貢獻率的總和。這不是中國自吹自擂，而是來自全球最權威金融機構的推算，老美應該沒話可說了吧？他們經常叫囂「永遠不做老二」、「還要領導世界100年」、「讓美國再次偉大」，實際上在經濟貿易方面美國早就不是老大了。目前美國GDP依然是全球第一，去年與中國的距離更擴大了，但那是高通脹使然，當中充滿水分，不能說明甚麼問題。真實情形是，中國許多方面已後來居上，既是世界第一製造大國和第一貿易大國，更已超越美國成為全球首屈一指的消費大國。

可笑的是，美國經濟優勢所餘無幾，貿易上更是嚴重依賴中國，貿易戰打了6年，對華貿易逆差反而屢創新高。但老美始終不長記性，依然不斷製造貿易障礙和糾紛，甚至叫囂脫鈎。最近美國更對荷蘭和日本全力施壓，要求加入對華晶片禁運。日本作為美國附庸，當然不敢不從，荷蘭懾於美國霸權，也不得不順從，但如果華府以為這樣就可以阻止中國繼續發展，顯然是太天真。中美經濟形勢反轉，老美還是先想想自己的處境吧。