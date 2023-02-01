踏入2023年，新能源車市場迎來了一場執位戰。多年來穩佔市場第一位的特斯拉已被比亞迪全面趕上。比亞迪去年累計銷量達到了186.9萬輛，同比增長152.5%，其中純電動車累計銷量為91.1萬輛。特斯拉全年電動車累計銷量僅131萬輛，未實現此前設定的150萬輛年銷量目標，只有在純電動車市場仍保持第一。

連美媒都承認，中國比亞迪全面崛起，中國製汽車去年外銷總數已領先美韓。目前比亞迪已搶佔東南亞、中東、非洲等新興市場，打入歐洲亦是時間問題而已，德國再次早着先機，拉攏中國電池製造商寧德時代往德國設廠。比亞迪同時積極爭取接手德國福特工廠，為加大產量打入歐洲市場做好準備。

面對比亞迪來勢洶洶，特斯拉執行長馬斯克日前在華府與兩名白宮高層會面，商討特斯拉如何與美國總統拜登合作推動電動車生產，並且加快美國汽車網絡電動化。但這一切是否遲了呢？須知比亞迪最大優勢，乃係生產鏈的上中下游皆自給自足，既不用被人「卡脖子」，又能降低成本，單是「性價比」這一點，特斯拉已難以競爭，這也逼得特斯拉在美國和歐洲市場降低價格高達20%，前所未見。何況美國基建落後，汽車網絡電動化不知何年才能實現。

一節見則百節知。比亞迪市佔率超越特斯拉，正是中國國力騰飛、威脅美國的縮影。連美國車都被中國車打趴，遑論日韓。南韓電動車的中東市場已被中國電動車取代，日本豐田更因為押錯寶，買重注研發氫燃料電池電動車，與中美發展鋰電池電動車不同，結果將整個市場失諸交臂。全世界都看到中國今時不同往日，只有傻不楞登的黃人還在盲目吹捧美國、踩低自己國家。