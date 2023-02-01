要知道世運變遷，是否中升西降，中國目前是在走上坡路，還是下坡路，那不一定要搜集全面的大數據，只消專看一門，以點見面，便能知道大概的情況。

近年中國正告世界，我們基本上已經消滅了貧窮人口，正逐步邁進小康社會。西方世界不少反華者固然對此說存疑。然而數字最能說話，現代的小康社會以至中產階級，其中一樣最具代表性的資產就是汽車。私家車銷量多寡，直接反映出一地的富裕程度。2022年，全世界私家車總銷量約為7,180萬輛，單中國就佔去了2,340萬輛，在所有國家中位列第一。中國只佔全球人口約18%，卻佔去了私家車銷量的33%，中國社會是否步向小康，於斯可見。去年不少反華者大肆製造輿論，說中國受新冠疫情困擾，不斷封城封區，使民不聊生，很多人食不果腹。然而去年全國的私家車銷量比前一年上升多達11%，如果內地當真有很多人揭不開鍋，你認為還能有這麼多人，會去瘋狂搶購私家車嗎？

西方社會為了貶損中國，經常渲染龍象之爭，說印度很快會迎頭趕上，取代中國的地位，但咱們還是讓數字說話吧。中國的人口跟印度相彷彿，去年我國的私家車銷量是2,300多萬輛，你知道印度有多少嗎？答案是360萬輛，只及中國的零頭。看來這場龍象競勝，大象仍在蝸步前行，要想追上飛龍，恐怕尚有遙遙長途。

當然，中國人也不能得少為足，以此自滿。我們固然已經將印度甩在後頭，但是要趕上西方發達國家的擁車比率，則仍須努力。以汽車製造大國德意志為例，該國每1,000人，就有580人擁有私家車；而在中國，每1,000人當中，擁車者卻只有90個。