北約軍事委員會主席鮑爾日前接受葡萄牙廣播電視台專訪，認為俄羅斯的戰略目標不僅是烏克蘭，而是希望恢復前蘇聯的版圖。北約去年決定在保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞及斯洛伐克，另外建立4個多國戰鬥群，警告俄羅斯若越界發動攻擊，北約準備好與俄直接對抗。當北約軍事委員會主席也公開宣傳俄方有侵歐野心，怪不得末日鐘又調快了10秒。

相比起北約秘書長斯托爾滕貝格去年還在說不部署地面部隊或空中力量，是盟國之間的一致決定，而有關決定是基於有責任確保戰爭不會升級到烏克蘭以外，如今的北約是連戲也懶交，意味着距北約與俄軍動真格又邁進了一大步。

俄羅斯總統普京對歐洲有沒有野心？這不妨叫每一個當權者也捫心自問回答以下問題：如果有能力，情況又許可的話，想不想引領自己的國家強大起來，成為所處洲份的強國，甚至把影響力擴展至全世界？從他們的回答中可以評價政治領袖語言偽術的高低。

西方部分國家喜將普京說成是瘋子、受藥物影響出現妄想於是攻打烏國的狂人，美國前國務卿希拉妮、捷克前外長施瓦岑貝格、波蘭總統杜達與總理莫拉維茨基、澳洲前防長達頓乃至仍是英國王儲身份時的查理斯，更曾公開或私下、直接或間接的將普京與發動二戰的希特拉相提並論，有些甚至形容普京比希特拉更危險，這是將歷史簡單化、將人物臉譜化之見，也是最簡單的洗腦宣傳伎倆。

普京背後缺乏像納粹那樣的強大集團，成了數年前他所笑道的「孤獨戰士」。如真要論誰像希特拉般對歐洲具野心且有集團在背後支持，或者荷里活電影《未來戰士》第一、二集的T-800可供參詳，請謹記由奸變忠或由忠變奸，歷史不會重演，但會翻拍。