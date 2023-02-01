筆者所屬政黨積極到境外說好香港故事，繼上次東盟之行，昨日一行十多人前往澳門訪問，拜會了澳門特首及立法會主席等，討論加強港澳合作方向。事實上，澳門與香港兩地有深厚聯繫，無論在疫後復常推動旅遊業、文化產業、創新科技等經濟、社會各方領域上，其實有頗多合作及聯乘互動的空間。所以，多與澳門方面互動，互相借鏡，對兩地發展都有好處。

筆者也是爆疫後3年以來第一次踏足澳門，在剛過去的農曆新年假期，由於澳門已於1月8日起實施免檢通關，加上買一送一船票及車票等給予遊客優惠，還有連串賀年活動，農曆新年數天吸引45萬人次入境，內地佔26萬人次，來自香港也有16萬多人次。相反，香港仍對內地入境有人數限制，也要做核酸檢測等要求，數日以來，入境人次只有41萬，內地客佔6.6萬。

在旅遊復常方面，香港也會力追，前日已取消隔離令措施，也快將取消核酸檢測及限制內地入境人數規定。而消息指政府將在明日公布旅遊優惠計劃，送出50萬張機票及電子購物券予遊客及本地人。期望有關措施盡快出爐，讓訪港旅客復常。當然，搶遊客方面，除了送機票，當局須更全面主動出擊，針對一些地區遊客作不同的旅遊推廣，包括邀請KOL作旅遊大使，或參考澳門及日本旅遊局，在境外賣廣告或邀請境外KOL來港作客等，讓遊客認識香港及其新地標。

港澳合作方面，筆者已建議兩地可在文化及體育大型比賽上多合作，或聯乘舉辦盛事。港澳兩地有很多不錯的場地，筆者認為可聯乘爭取舉辦大型體育盛事，如大灣區馬拉松或籃球聯賽，或共同爭取知名文化表演者或展覽，以港澳為首選的地方。