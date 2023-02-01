特朗普日前宣布再競逐美國總統，可能一時會刺激「港獨」、反中亂港勢力回光反照，因黑暴是特朗普任內搞針對中國的棋子之一，香港要復興必須警惕。

其實特朗普、拜登都是爛蘋果，單看現任和前任總統的「文件門」醜聞，便讓世人失笑，連前副總統彭斯本欲競逐大位的風聲剛露，也捲入「文件門」。是故美國國會說擴大「文件門」調查範圍至6任正副總統都脫不了嫌疑，這齣調查擴大化的爛騷，實質是掩護爭逐大位者脫臭脫困手段，讓他們可輕身上選舉路。美國政局萬變不離其宗，由兩大政黨及壟斷集團博弈，爭奪政府控制權的戲碼，一如美國駐港澳總領事，無論唐偉康撐「反送中」、史墨客撐黑暴，抑或梅儒瑞攬漢奸黎，都是一丘之貉。香港的繁榮安定必須堅決同美國霸權干涉香港、插手香港作絕不妥協的鬥爭，否則沒興旺。

回歸25年的香港，在最近10年由小亂變大亂、由大亂變暴動，黑色暴亂持續成年長，區議會變天，立法會幾乎被篡奪，特區政權處於被「顏色革命」顛覆的邊沿，號稱近百萬人上街反對自己的國家及十多萬人移民，還不夠慘痛和管治失敗嗎？年多的黑色暴亂萬多人被捕、8間大學成暴動基地、8大學學生會成暴動司令部說明甚麼？正正印證中國一句成語的道理：「物必先腐而後蟲生」，就因政府回歸後不抓國民教育及徹底去殖化。

月前立法會議員議案辯論，提倡說好香港故事，但更要把香港倒退和黑色暴亂講清講楚講透，不要只講好話及隱惡揚善，否則便不能吸取失敗的教訓，令政府和市民覺醒。可是，儘管議員聲嘶力竭呼籲，仍未見答辯官員就設立香港抗日戰爭紀念館作出積極回應及正面承諾，令人不滿和憤怒！