關心基層市民嘅居住環境，尤其劏房戶久久未能上樓嘅困局，政府推出「簡約公屋」，以組裝合成方式冀於5年內建成3萬個單位，畀輪候傳統公屋3年以上嘅市民申請。政府推出呢個政策，老朽絕對冇懷疑政府嘅善意，係想幫助住喺極度惡劣環境嘅劏房戶，可惜欲速則不達，由於推出時政策粗疏，備受議員及輿輪質疑。

講真，若然真係幫到市民，點會唔額手稱慶。然而，簡約公屋最為人詬病嘅，一係選址偏僻；二係造價過高。針對選址偏僻，房屋局局長何永賢日前公布8幅用地選址，其中位於牛頭角、啟德世運道及柴灣常安街和常平街等市區地，建屋量約佔總供應一半，當中啟德世運道可建約10,700個最多，卻被九龍城區議員張景勛鬧爆，直斥政府違反啟德新發展區嘅規劃原意，繼兩次過渡性房屋項目佔用原作學校發展用地，令當區減少咗兩所中學及小學嘅供應後，依家再次削減原可作改善社區配套嘅用地；而且單軌列車已「走數」，區內巴士線乘客飽和，依家塞多3、4萬人口入嚟，事前無向居民交代，區議會更加零諮詢。選址近市區，卻忽略剝奪其他設施及交通擠擁問題，點都稱不上「善策」。

至於造價，幾經「檢討」，已經將單位平均成本價降低，令建造價下降9.7億元至264.4億元，首批簡約公屋項目撥款總額將減至合共逾149億元。調整咗嘅簡約公屋單位，低層最新造價約53萬元，高層單位約65萬元，比起傳統公屋平均每伙造價76萬元為低，但不要忘起，傳統公屋一住可以係幾十年，而簡約公屋住幾年就拆，確實有如「燒錢做實驗」，倒不如正正經經建公屋，一勞永逸。政府如有心為基層「房事」籌謀，大早覓地建屋就不必搞問題多多嘅簡約公屋出嚟獻世！