相信很多市民都跟筆者一樣，剛過了個愜意的農曆新年，因為大家都可「實體」逛花市、拜年、聚餐和遊樂。農曆新年是中國傳統文化裏一個非常重要的節日，而文化正是界定我們國民身份的一個主要因素。因此，保留和推動傳統文化，對強化港人的國民身份認同，會起着非常重要的作用。

要點一：傳統文化的重要性。「文化」這個詞很有意思，有些文化現象和遺產是非物質的，但大家生活在同一文化裏，卻又覺得很具體和實際。文化是人們從一出生就不斷在頭腦裏進行的集體編碼過程，而正是這個編碼過程發揮了辨別功能，把一群人和其他人群區分開來。可是，文化的傳承並非理所當然，因此也不意味着可以自動接受。例如，一個在美國出生和長大的中國人，就可能被一套完全不同的文化所渲染，而認為自己屬於另一群人。

可見，文化在界定一個人屬於哪一個國家時，起着非常重要的作用。正因為這樣，保存和推動傳統文化非常有助於人們營造對國家的身份認同感。文化作為頭腦的編碼過程可以通過多種方式表現出來，例如符號、節慶、儀式和價值觀等，當中像農曆新年這麼一個傳統節日，就是一個主要元素。

要點二：從小就開始培養。正因為文化有着這麼強大的模塑能力，所以我們有必要盡早讓香港的年輕一代學習和認識中華文化，只有把正面的文化元素都學好和內化了，他們才願意負起傳承傳統文化的責任，也才能建立起良好的國家觀念和國民身份認同。自從回歸以來，筆者喜見本港的學校加強教育學生的國家觀念，鼓勵學生從小就正確認識國家歷史、傳統文化和價值觀，尊重包括國旗、國徽和國歌在內的國家象徵和標誌，這些做法對建立起年輕人的國民身份認同，有着舉足輕重的作用。

當然，推動傳統文化也可以從教育以外的層面來做，例如政府和民間組織可以在日常生活中強化傳統節日習俗、飲食、藝術、建築、道德倫理等的文化元素，有了濃烈的文化氛圍，自然有助孕育更堅實的文化歸屬感。多看中國的傳統戲曲、剪紙和水墨畫，多練習和欣賞中樂及小鈸、木魚等樂器，多給孩子講中國傳統民間故事，都會是非常有用的。

要點三：該急起直追了。在1997年前的超過150年裏，香港曾經是英國殖民地。由於這個歷史因素，傳統文化的教育並不完善，以致部分年輕人對中國5,000年來燦爛的文化認識不多，因此對自身的國民身份認同亦比較淡薄，更出現了認為英女王更親的怪誕現象。現在，回歸祖國已超過四分之一個世紀了，再不好好「認祖歸宗」，就怎麼也說不過去。所以，筆者認為特區政府有責任在學校和社會上全力推動國民教育，以建立港人對國家的身份認同感。沒有這份認同和歸屬感，又怎麼可以更全面地融入國家的發展大局呢？