正論：防疫責任一朝卸　懶理求診甚艱難

本港防疫進入新階段，港府揚言將責任交回給市民，但是否等於甚麼也可以撒手不管？正如本報多次提醒，當局必須做好配套準備，否則必出亂子。果不其然，自上月30日撤銷隔離令後，醫管局連指定診所也取消，惟部分西醫拒絕為確診者看診，病人為了求醫淪為人球，慘哉！

政府容許確診者如常外出和上班，只建議確診學生不要上學，但實際操作卻是亂象叢生，部分食肆表明不接受確診者堂食，更有部分私家診所以沒有新冠口服藥等理由，拒絕接收患者求醫。平機會表示，若食肆及診所把確診者拒諸門外，可能違反殘疾歧視條例，因此舉已對確診者構成較差待遇，必須有合理解釋，否則即屬歧視。

誠然，抗疫3年，飲食業可謂最受打擊的一群，如今終於可以正常做生意，不欲再受疫情拖累可以理解，何況食肆職員並沒有經過醫學訓練，食肆也不是醫療機構，不接受確診者光顧並非不能原諒。惟對於一些醫生至今仍視確診者為洪水猛獸，以種種理由把他們掃出門外，便實在欠缺道理，亦有違醫德。是否構成歧視還是其次，病人徬徨無助才是最大問題。

醫生都是久經訓練，擁有專業知識和資格，必然比食肆人員更懂得防疫；再說，某些診所本來已向政府申領新冠口服藥，事到臨頭卻以種種理由拒絕病人，有藥不開，簡直豈有此理。有醫委會委員直指，若私家醫生拒絕為新冠病人提供診症服務，或者收取較高昂的診症費，是非常不理想和不恰當，甚至有違專業操守，其實都是說得太過客氣，這些醫生根本沒有資格做醫生。

問題是，造成今日局面，孰令致之？難道港府沒有責任？本報早就指出，當局不能以為將抗疫責任交給市民便萬事大吉。試想想，醫管局的指定診所隨隔離令取消而停止運作，連遙距診症服務也取消，雖云70多間普通科門診都會提供服務，但每日僅有約2,000名額，根本不敷應用。向隅的病人只能自行求醫，惟處處碰壁；更何況，取消隔離令後，打工仔請假必須持有醫生紙，僱主即使批准放假，部分也會以此為由取消勤工獎，直接影響收入。有些打工仔為免手停口停，被迫帶病上班，這對控制疫情是否有好處，不問可知。

沒錯，社會需要復常，必須以平常心跨出第一步，但前提是得到各界配合支持，特別是醫療界，皆因醫生是守護病人的第一道防線，若連他們也退避三舍，復常從何談起？而最大責任者更非港府莫屬。既然醫療界有憂慮，當局便應發出清晰指引，必要時聯同醫委會合力解決求診難的問題。最低限度，醫管局必須增加普通科門診的新冠名額及重啟遙距診症服務，絕對不能翹起雙手、關人個關。奈何抗疫至今，港府總是張弛無度，毫無章法，口頭盡說一堆漂亮話，最終卻玩殘市民。

不管怎麼說，防疫不獨是市民個人責任，政府更需發揮領導精神，排難解紛。一味將防疫責任推卸，只會埋下更大的疫情炸彈。