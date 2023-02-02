功夫茶：黃牛黨渾水斂財　入境處雷厲煞停

騙徒無處不在，市民稍一不慎便會受騙！呢！全港市民換領身份證計劃進入最後階段，原本喺2月11日截止申請，鑑於通關後唔少海外市民返港換證，致中心滿額，入境處因應情況宣布延長換證服務期限至3月3日。嗱！手頭緊，搵真銀！竟有「黃牛黨」趁機斂財，散播謠言指未如期換證會罰款5,000元。有市民急於換證信以為真，除凌晨冒寒排籌外，亦有部分光顧「黃牛黨」買籌。

事實係入境處做嘢、推新政策一向以方便市民、服務市民為職志，將「德莫高於愛民」放喺第一位，眼見謠言並冇止於智者，尋日立刻出來澄清，指光顧「黃牛黨」買籌係冇用㗎，市民切勿輕易受騙，換證必須申請者親往，今日起不會派所謂「籌號」。

入境處眼見黃牛黨想渾水斂財，於是雷厲煞停歪風，第一時間話畀市民知根本冇所謂「即日籌」，申請人必須要先預約；之前換證中心每日都有辦證餘額，故此先酌情處理；依家因應額滿情況，今日冇預約就唔會處理辦證，市民切勿再墮黃牛黨「買籌」陷阱！畀不法之徒乘機博懵，呃得一蚊都真係嫌多！

各位，知唔知乜嘢叫做「腳上有泥，心中才有數」？簡單嚟講，即係為人民服務，要深入實際、深入群眾，才能真正服務市民！入境處就係一個咁嘅紀律部門，所謂「腳上有泥」，即係勇於去實踐，唔吹水！眼見黃牛黨想渾水斂財，首席入境事務主任（人事登記）翁碧霞即親自提醒市民，前往人事登記處或換證中心辦理手續前必須要預約；為確保市民可順暢有序地辦理申請身份證手續，各人事登記處換證中心不會處理未有預約嘅申請。好精準話畀市民知：千祈咪墮買籌陷阱，同時杜絕黃牛黨呃神騙鬼伎倆！

至於因為身份證遺失、毀滅、損壞或污損而需要喺人事登記處緊急補領身份證，但未有預約嘅人士，各人事登記處會因應個別情況以提供協助。各位，入境處唔單止「腳上有泥」，更加係「心中有民」！

呢嗱！入境處開宗明義話畀市民知，香港居民如因不在香港而未能換領身份證，或因年滿11歲或18歲，均毋須急於趕回港辦理手續。有關人士可於返港後30天內到相關辦事處辦理手續。仲有吖！即使喺香港逗留時間少於30天，亦毋須急於喺逗留期間辦理身份證申請，佢哋唔會因為喺返港期間冇辦理相關手續而觸犯法例。入境處會因應預約情況，考慮各種方法便利市民換證，譬如加派人手處理，考慮延長人事登記服務時間，佢哋「用心、盡心、窩心」為市民，總之會鞠躬盡瘁為市民解決好換證問題，做到「民有所呼，我有所應」！市民換證，畀黃牛黨騙一毛錢都嫌多！