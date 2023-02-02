娛圈單打：男神逐個爆喜訊　一箭雙鵰快槍手

成個老襯，從此被困！踏入兔年未幾，又多一個男神成為快樂的老襯，仲要「起雙飛」一併成為老竇！除了韓流男神宋仲基雙喜臨門外，內地男神胡歌同樣一箭雙鵰，日前無預警宣布結婚兼生女，嚇得一眾「胡椒粉」目瞪口呆！

當然，胡歌已經40歲，成家立室正是時候，總好過香港一些40幾50歲的男星，還在吊兒郎當拖而不婚。胡歌突然於微博自爆喜訊：「我當爸爸啦。母女平安，向大家報喜。入行整20年，感謝大家陪伴我一起成長，此刻我將和你們共同邁向人生的下一個階段。」還不無抱歉地說：「過去一年諸多不易，老婆不是公眾人物，為了讓孩子順利誕生，喜訊隱而未宣，望大家多多包涵。」

粉絲驚嚇過後，紛紛向偶像送上祝福，有些粉絲甚至比男神更緊張，叮囑他要勤拍戲多賺奶粉錢，當正自己娶新抱般。有指其圈外老婆曾當其執行經理人，比他小11歲，屬氣質型女生。消息未經證實，但無論如何，胡歌步入人生新階段，令人生更圓滿，實屬天大喜事。

胡歌情路也頗崎嶇，2006年與年上女星薛佳凝交往，車禍重傷時更獲女方衣不解帶細心照料，可惜始終無法走到最後；2014年和女星江疏影拍拖，首度在微博公開認愛，無奈關係不到一年便告吹；其後又同劉亦菲、章樂韻、王曉晨傳緋聞，然而全部都是冇米粥，以致外界一度傳他搞基。

現在好了，隨着男神感情有着落，大家不再誤解其性向。他與王家衛合作的新劇《繁花》又有望在今年播出，人氣勢必再漲，事業家庭兩得意！