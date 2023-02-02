十多年前曾邀請格魯吉亞政府一位副部長來港介紹該國的發展，參加者很少，主因是香港社會基本上不知道格魯吉亞。2008年格魯吉亞與俄羅斯開戰，國際新聞才有報道這個前蘇聯在外高加索的小國，戰爭是俄羅斯取勝。

其後一、兩年，我獨自跑到格國首都第比利斯，想了解戰後該國的情況，因外高加索的地緣戰略位置關鍵，也是歐亞絲綢之路南線的主通道。當時國際媒體渲染格俄的衝突與敵對，宣傳該國屬戰區，不安全。但我在第比利斯所見，平靜如常。格魯吉亞與俄羅斯互有制裁，兩國人民來往卻不受阻，格國還主要依靠俄羅斯遊客。在俄羅斯的內高加索可直接驅車過境入格境遊玩，兩地關係似比香港與內地來往更方便。敵國也者，令我摸不着頭腦。

或許國際媒體的報道，一是外國記者在當地只是走馬看花，敷衍差事；二是媒體和記者都帶有政治成見，視而不見，或選擇報道，失實的程度極高。

以當時的情況回看今天當可了解，一方面格魯吉亞政府看似親美，申請加入歐盟、北約，高官不少取得美國護照；另一方面，經濟依賴俄羅斯，外出打工多在俄羅斯，歷史因素使不少人還持有俄羅斯護照，懂俄語，生活俄化，政治方面便難以仇俄和採敵對態度。於是格魯吉亞表面親美，底裏還是前蘇聯遺下的俄羅斯因素；而作為小國，政治上東西兼顧，兩面討好，專心經濟，迴避地緣政治的衝突。

結果便是經濟制度的改革，招商的方便程度依世界銀行統計居全球第7位，次於美國，勝過英國，成立公司開啟銀行戶口的便捷更勝香港。不過，國家細小，近年發展還有限。可是美國西方制裁，俄羅斯十多萬中產與青年移民格魯吉亞。在政府的庇護下，格魯吉亞突然成為俄羅斯的離岸金融與經貿中心，突破西方的制裁。西方想拉攏格魯吉亞，在外高加索和黑海邊設置對俄圍堵的棋子，故此對格國容忍。格魯吉亞還有與土耳其的特殊合作關係，美國會有所顧忌。

結果是去年不足一年，俄羅斯因素使當地經濟增長10%，市面極其旺盛。此例一開，相信在烏戰變化或對俄制裁減少之後仍不會改變，俄羅斯平白多了一個離岸金融經貿中心。

香港與格魯吉亞有自由貿易協議，或可爭取商機。且看香港是否可捷足先登，建立起別國沒有的先發優勢。