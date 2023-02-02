美國亡我之心不死。這不是一句空話，而是有太多、太血腥、太複雜、太殘酷的內容，特別是推翻了三座大山，把帝國主義勢力趕出去之後，美國對新中國就更加仇視，在北韓和越南動兵，軍事打擊中國，支持印度挑起中印邊境戰爭，支持台灣「反攻大陸」，反攻不成就試圖「分裂中國」，搞「兩個中國」、「一中一台」。

美國帶領西方國家全方位封鎖中國20多年，企圖困死中國，令中共和中國人民向它跪低投降。與此同時，美國還對中國亮出「軟刀子」，搞「和平演變」，煽動內鬥，扶持美國代理人上台，分化中國，製造動亂，圖用「軟刀子」切割，改變新中國顏色。

凡此種種，對美國而言是資本主義、帝國主義要稱霸世界、掠奪世界的本性使然。20世紀初起，美國就視中國是塊肥肉，張開大口要撕咬吞噬。然而美國成為全球帝國主義之首時，中共領導革命成功，建立了社會主義新中國。

美國沒有當年的英國和歐洲列強「好彩」，遇到的是腐敗的滿清王朝、軍閥混戰，和代表帝國主義、封建主義、官僚資本主義利益的國民黨，可輕而易舉的侵佔瓜分中國。美國遇到中共領導的新中國，就倒了大楣！它的吞噬之夢絕無可能實現。經過70多年的博弈，中國走強，令美國深感威脅，要使出渾身解數對付中國。

經過70多年的博弈，中國不但力量空前強大，而且積累了豐富的鬥爭經驗，意志更加堅定，出手成熟老辣。中南海現在對白宮、華府、五角大樓、國會山莊、軍工體制、資本利益集團、議員政客、宣傳機器、兩黨政治、選舉制度、游說集團等看得很透，知道老美的強項、弱項、內耗、內傷、內鬥、內亂，知道中國怎麼堅守原則，怎麼狠狠還擊，怎麼巧於周旋，怎麼借力打力，怎麼分化瓦解，怎麼請君入甕……再有30年，等中國的一切事情都辦好了，定讓美國乾瞪眼！當然，我們也要準備好打贏戰爭。