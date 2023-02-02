踏入2月，中國有兩場重要外事活動備受國際關注。一是美國國務卿布林肯將於月初訪華，二是中央外事工作委員會辦公室主任王毅將於月中訪問俄羅斯。布林肯據說是帶着多個「關切」而來，包括烏克蘭問題、台灣問題、朝核問題等，可謂盛氣凌人。然而，關切歸關切，現實歸現實，美國對華充滿敵意，打壓不斷升級，雙方沒有多少合作空間，布林肯訪華之旅注定又是雞同鴨講，所謂的關切不過是自說自話，恐怕很難有實質成果。之前兩國元首在印尼面對面會談，總統拜登信誓旦旦作出多項承諾，事後便拋諸腦後，何況布林肯只是國務卿。

反而王毅訪俄之旅更值得期待。這是他就任新職後首次外訪，第一站就選擇俄羅斯，反映中方對兩國關係的重視。尤其是西方對烏克蘭軍援層層加碼，戰爭不斷升級，俄羅斯更需要中國的支持，王毅此時此刻到訪，可謂別具意義，除了為兩國元首會面鋪路，想必還有其他重要話題。

備受西方孤立的俄羅斯，一直渴望得到中國實際支持，甚至希望建立軍事同盟。而中方的態度一直是不結盟、不對抗、不針對第三方，可見建立軍事同盟的可能性暫時不大，但並不妨礙雙方在各個領域的合作。既然兩國關係的定位是「新時代全面戰略協作夥伴關係」，而且「上不封頂」，就不能只是停留在口頭上，也不能只是停留在經貿方面。

俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫曾經指出，如果西方企圖摧毀俄羅斯，將會導致「反美軍事同盟」的成型。俄羅斯當然希望中國能加入「軍事同盟」，至於中方如何打算，則是另一回事，畢竟中國有本身的利益考量，未必完全認同俄方的主張。但不管怎麼說，中俄利害相關，休戚與共，這是不爭的事實，唇亡齒寒的道理，中國人不可能不知道。內地有些人一直刻意捧美踩俄，分明是別有居心，幸好這種人只是極少數，左右不了高層決策，否則中國遲早好像日本那樣淪為美國附庸。

中國不是不想改善與美國的關係，奈何老美態度傲慢，咄咄逼人。即使布林肯即將訪華，美國也沒有暫時停止搞小動作，航母艦隊闖入南海、眾議院議長麥卡錫準備竄訪台灣、打壓華為等中資科企全面升級，美國說一套做一套，完全沒有誠信可言，布林肯訪華有何意義？