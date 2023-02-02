本港樓市自去年開始顯著向下，負資產個案急增。金管局數據顯示，截至去年第四季末，負資產住宅按揭貸款宗數按季飆22倍達到12,164宗，為2005年第一季度以來近18年新高，涉及金額則由去年第三季的30.06億元，大增21倍至662.52億元，創自2003年第四季度最高水平。

儘管金管局強調，目前的拖欠比率仍低，風險可控；市場人士更煞有介事堅稱，中港通關後本港樓市將可回穩，但事實是否這麼樂觀呢？在這些負資產個案之中，大部分是這三數年在最高價入市者，惟樓價「只升不跌」的神話去年戛然而止，去年首三季樓價下跌8.5%，第四季再跌7.7%，至今仍然未見反彈。許多大型藍籌屋苑例如太古城，樓價累跌更加超過一成，部分易手單位樓價返回2014年水平。負資產業主想變回正資產，恐怕非常有難度，一旦涉及二按三按，風險更大。

包括本報在內，社會有識之士無不要求港府盡快撤辣救市，否則再拖下去不堪設想。奈何港產官僚至今拒絕看清樓市危如累卵的實情，一味以不變應萬變。房屋局局長何永賢一味老生常談，早前聲稱住宅額外印花稅、買家印花稅以及新住宅印花稅行之有效，樓價只是有秩序調整，看不到出現大幅下滑，有關撤辣的問題要小心處理，否則有機會刺激短期炒賣云云。一句到尾，就是少做少錯，不做不錯。

港官向來如此，非要大禍臨頭不知後悔，永遠無法早着先機，帶領香港走出危機。抗疫如是，應對金融風暴如是，現在連樓市也任其自生自滅。須知地產是本港一大經濟支柱，許多市民窮畢生積蓄就是為了上車，一旦資產化為烏有，經濟尋底，人心迷失，社會穩定必然無從談起。