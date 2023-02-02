針對近兩年移居英國的香港人，當地有機構剛完成了一次民調，獲得的有效回覆近一千份。回覆者約有七成認為自己已經適應了當地的生活，答未能適應者，則有三成。是次調查的模式，回應者不是被動受訪，而是主動對問卷作回覆，一些移英者如果情緒很低落，他們大抵不會太積極參與這類調查，因此調查結果未必能全面反映實況，但即便如是，仍有約三成人自謂未能適應新生活，可見這個問題實在不小。

早前，一位移居英國的港人女碩士，因為無法應付新生活的壓力，而選擇了結自己的生命。所謂「生命誠可貴」，不論任何原因，主動放棄生命絕不可取，正如本欄早前所說，如果覺得移英的生活不能適應，大不了就回流香港，一個擁有學士、碩士的人，在香港不可能會餓壞肚皮。

然而，不少移英港人的網上討論區或者社交群組，都有一個不成文的野蠻規矩，就是禁止別人討論在英國生活的難處。你要是將自己的實況和盤托出，慨嘆在倫敦「居大不易」，甚至批評英國的弊政，網絡中的其他人就會對你群起而攻，甚至將你「起底」，說你是刻意搞分化，最後逼你自動滅聲。

到頭來，在移英港人的討論區內，往往就只剩下一種聲音，就是在歌頌大英帝國如何自由開明，或者彼此「晒幸福」，拍片分享自家的花園如何寬敞美麗，以至彼邦的食物如何價廉物美。那些自覺無法適應新生活的港人，在社交圈子中，根本無法宣洩情緒，也難以尋求協助，漸漸就變得意志消沉。據說，近年移居英國的港人達15萬，若三成人自謂無法適應彼邦的生活，那便是4.5萬人，數量委實不少，這群人的需要，在當地便給忽略了。