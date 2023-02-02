有句話說得好，「當真理還在穿鞋時，謊言已經走遍半個世界」，正好說明謊言一旦問世，即使再多的更正澄清也駟馬難追。作為英方喉舌的英國廣播公司（BBC）或許應將上述警語刻在辦公大樓。

BBC過往多番製作專題報道，聲稱揭露中國黑幕，卻被揭發內容純粹是透過剪輯方法編造出來，例如把中國特警在演練中要求司機落車配合檢查的片段，當成防疫部門人員暴力執法及侵犯人權的證據；公布訪問一名自稱被囚禁在新疆「再教育營」的18歲維族女子，又被內媒揭發受訪者背景涉嫌造假，其背後組織專門從事反華活動，凡此種種，皆與新聞專業存在一定距離。

諷刺的是，在BBC的中文、日語等外語網頁版面，均可找到「值得信賴的原因」連結，當中寫着「BBC被英國和世界各地的觀眾公認為是你可以信賴的新聞提供者」、「致力於提供準確、公正、獨立和公平的新聞報道」，彷彿夜行人吹口哨，一句「在互聯網上識別可信的新聞可能是一個令人困惑的經歷」，更道出了不少人看罷BBC報道後的感覺。

要知道，世界上有許多頭腦簡單之人，例如相信「爆眼女」爆了眼、太子站死了人之流，會對以報道形式出現的抹黑中國內容缺乏免疫力，而且會戮力地以訛傳訛，這就是謊言能輕易走遍半個世界、不實報道為社會帶來極壞影響的原因。

外交部發言人曾指摘BBC長期以來抱守對華意識形態偏見，多次製播假新聞，在涉港、涉疆、涉新冠疫情等問題散布虛假訊息，對中國大肆攻擊抹黑，嚴重偏離新聞職業準則。對於這所被內地網民形容為「造謠廣播公司」，作為新聞工作者，可借用近日一齣港產片的對白來總結：「我不是介意你不專業，我是介意你令整個行業蒙羞。」