香港與內地免檢疫通關至今逾3周，出入境人士仍須持48小時核酸陰性證明才可過關，而各口岸也設相應配額。筆者所屬政黨收到市民反映，相關措施令兩地人員往來極為不便，我們的全國人大代表已致函國家衞健委，建議取消兩地出入境的核酸檢測規定。

特首李家超日前釋出喜訊，指有信心很快可與內地恢復全面通關，期待很快將公布好消息，包括取消核酸檢測要求、增加開放口岸及取消出入境人數限制，初步實現全面復常。

核酸證明和通關配額，是兩地正常通關的障礙。無論是港人入境內地還是內地人來港，都需持有48小時核酸陰性證明，旅客更要自掏腰包做檢測。他們或為免多付一次檢測費而只在核酸證明有效期間逗留，大大限制行程。如今春節假期已完結，免核酸檢測、免配額入境仍未落實。據入境處統計，疫前2019年無障礙通關，訪港旅客人數約5,600萬，其中來自內地的逾4,300萬人次，佔入境遊客近八成。從2020年2月到兩地恢復通關，已封關整整35個月，嚴重窒礙兩地民眾的往來和香港經濟社會發展。

香港作為國際旅遊城市，旅遊業一直是經濟的重要支柱。經歷3年疫情，本港旅業猶如進入冰河時期，撤除核酸陰性證明和通關配額，便利旅客往來香港，將對業界復甦帶來莫大裨益。

此外，港資製造業多數與內地關係密切，港商在內地城市開設工廠，擴大了就業崗位，幫助相關城市積累經濟和技術基礎，有力推動地區工業化和城市化進程，惟現時通關存在障礙，對港資製造業恢復元氣十分不利。在兩地疫情影響減退的現在，早日實現兩地無限制通關，香港便可盡快恢復活力和動力。