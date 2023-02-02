財政司副司長黃偉綸在報端撰文，為政府興建簡約公屋政策護航，他說「『簡約公屋』的實際價值，實在不能單以金錢來衡量」、「行政長官所說的『脫困數學』不無道理」。對此，筆者不欲鑽入牛角尖去辯論甚麼「簡約」與甚麼「脫困數學」，只須符合鄧伯伯的金句：「不管白貓黑貓，只要捉到老鼠就是好貓。」哪管簡與繁，只要快住久住。

拿「貓論」的道理，再加上正住在水深火熱的劏房、板間房、棺材房中並捱交貴租的公屋輪候者痛苦去看，哪管「簡約」與否，哪管那麼多廢話，只要申請人早日上樓有屋住，就是好政策。事實上，港府興建公屋安民的速度，跟杜甫的「安得廣廈千萬間」還有很大差距。本屆政府以「簡約」為名，推銷有5個特點：一是快，建築期一至兩年，比過渡性房屋最少快一年；二是多，5年可提供3萬多個單位；三是大，比過渡性房屋大兩成面積；四是不同單位面積類型可供選擇多；五是留下能住多久的尾巴沒清晰交代！

既然施政報告也承認解決住的問題是重中之重，那麼政府就必須拿出解決縮短輪候公屋長龍的時間表和路線圖，如果簡約公屋算是答卷之一，就不完美，因話只說了一半。請政府高官再澄清4個答案：其一，簡約興建的公屋是否堅固，能住多久？其二，若因臨時轉移原來準備興建的社區規劃設施，那麼何時又要簡約公屋居民再搬遷？其三，原先預算提供的社區設施又如何補償給當區居民，包括已入住了的簡約公屋居民使用；其四，能住多久？倘入住不久又要搬要拆的話，便不是簡約了，是重複和浪費公帑及極不環保的政策了。

其實何必叫簡約公屋，令人覺得是二等公屋，倒不如直截了當地稱為房署追落後公屋吧！