當前國際形勢充滿激盪和矛盾。烏克蘭總統澤連斯基一直不忘伸手向美國及西方國家乞求軍事援助，除了主戰坦克，就係死纏要歐美多國使用嘅美製F16戰機，指「戰機係令俄羅斯化為肥料嘅最強組合」。之不過，美國總統拜登周一明確表示不會提供烏方夢寐以求嘅F16戰機。法國總統馬克龍則在同一天表示，不排除戰機援烏嘅可能性，但前提係不會升級緊張局勢及用於攻擊俄羅斯領土。

看來，法國總統都係吹水成分多，美國都推搪不會以戰機援烏，法國總統嘅所謂「不排除」，依老朽看，係擺姿勢多於實際，尤其話「唔好用於攻擊俄羅斯領土」確係好搞鬼，就好似你畀食物一個餓咗幾日嘅人，卻煞有介事話畀佢知：「唔好用嚟填肚呀！」大家不覺得矛盾搞笑嗎？

呢，不妨又睇吓美媒報道，美軍繼大規模調整喺日本嘅軍事部署，又希望達成協議，讓菲律賓向美軍開放多4個軍事基地。美國就話會向菲國提供包括無人機在內嘅軍事援助，以便菲軍能夠監察南海情況。事實上，中國係菲律賓嘅最大貿易夥伴，小馬可斯自去年6月就任菲總統以來，同年9月即出訪美國，顯然係想修補上任總統杜特爾特同美國關係嘅窘態，之但係又要對中國表示友好，是以上月初到訪中國晤習近平，雙方發表聯合聲明將重啟南海油氣談判，妥善處理海上問題。

面對中美角力以至台海衝突風險，小馬可斯深明平衡不易，佢引用非洲諺語指「兩象相爭下，惟有草地輸」，並稱「我哋就係那片草地，而中美就係那兩頭象，所以我哋要非常、非常謹慎」。小馬可斯知道自己嘅處境，不像烏克蘭戲子總統不知天高地厚；冇自知之明一味自吹自擂，最終會輸得好慘！