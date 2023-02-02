2006年內地央視曾拍攝一部名為《大國崛起》的紀錄片，這應是第一部以「大國」為名的熱播電視紀錄片。對葡萄牙、西班牙、荷蘭、英國、法國、德國、俄國、美國、日本等9個發達國家的發展軌迹進行了全面梳理。片中雖然也有對戰爭和殖民的批判，但總體上充分肯定發達國家在經略海洋、發展科技、重視教育、民主法治、制度建設、市場經濟、開拓貿易等方面的經驗，旨在引導國人在全球化浪潮中，以開放心態聆聽歷史足音，學習先進經驗，堪稱是一部放眼看世界的標誌性作品。

如今，十幾年過去，內地以「大國」為名的影視片暴增，幾乎氾濫到了爛大街的程度，譬如《大國抉擇》、《大國功勳》、《大國基石》、《大國盛會》、《大國製造》、《大國重器》、《大國建造》、《大國糧倉》、《大國保險》、《大國工匠》、《大國文博》、《大國交通》、《大國小康》等等，數不勝數。這且不止，只需輕移鼠標，滿屏充斥着大國風範、大國氣度、大國氣派、大國方案、大國擔當、大國智慧、大國使命、大國責任等，不勝枚舉。

而「大國」似乎成了專屬名詞，別的國家都不再配稱「大國」。在官方喉舌以及御用「磚家」的話語中，國外政治動盪、經濟蕭條、治安敗壞、科技沒落、禮崩樂壞，總之一無是處。他國一律是抗疫失敗、秩序垮塌國；本國則不論甚麼領域、何種工作，永遠是「贏麻了」、「厲害了」、「最成功」、「偉大勝利」。

兩相比較，折射的是胸懷和氣度。一個正常的國家，只有首先正視對手，才能理性務實，取長補短，最終趕上甚至打敗對手。本來，國家實力增長了，稍稍伸伸腿腳，揚眉吐氣一下，也不過分，然則根基尚未足夠穩固，便目空一切，對自家只知道誇誇其談、報喜不報憂；對別國則全盤抹黑、極盡奚落之能事，全部是負面消息，想要看到一絲一毫的正面內容都是奢求。這種訊息繭房，又極大助長、鼓勵了保守和民粹。一葉障目，短視閉塞，戰狼四起，自我洗腦，陶陶然以致昏昏然。

對別國的苦難和悲劇，諸如安倍遇刺、烏克蘭戰局、印度疫情，則是冷嘲熱諷、幸災樂禍，甚至煽動仇恨、落井下石。這難道是大國的修養？罔顧是非曲直，沒有基本的人道主義和同理心，乃至形成了新的「兩個凡是」──凡是西方的就必須批評，凡是國內的就必須讚揚。

中華民族是一個自信的民族，更是一個善於學習的民族。翻開史書，歷史早已證明，甚麼時候虛懷若谷、海納百川，國家則蓬勃壯大，贏得世界尊重，就像盛唐時期，或是改革開放前期。甚麼時候妄自尊大，以天朝上國自居，只會造成國家民族的日益愚昧落後、封閉倒退，透支家底，自毀前程，清代的閉關鎖國就是最好的反面教材。掩卷嘆息，怎能不為國族憂心？