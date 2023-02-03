正論：監察乃傳媒天職　警方非聲大正確

舊時封建社會，誰大誰惡誰正確，官老爺「大晒」，蟻民噤若寒蟬。今日已是現代化法治社會，自當不彈此調久矣，惟事與願違。有鑑於警方近期執法頻頻失威，《東網視頻》本着為民喉舌、如實評論的精神，發揮第四權天職，透過輕鬆幽默手法探討警方執法能力問題，無非恨鐵不成鋼。詎料警方老羞成怒，大發官威，竟發信向《東網》施壓，又是「極度遺憾」，又是「強烈不滿」，客觀效果就是要傳媒噤聲，只准報喜不准報憂，拒絕接受監督。難怪事件曝光，全城嘩然！

警方執法能力備受詬病，並非無的放矢，而是市民心頭之憂。君不見，大年初三兩名警員在坪洲處理噪音投訴，竟被兩名菲律賓醉漢襲擊，其中一名菲漢更出手叉頸把警員推落樓梯，警員即使施放胡椒噴劑亦無力招架，慌亂下連轟3槍始拘二人。緊接着，尖沙咀一輛掛假牌的毒品快餐車，上周六遇警方截查時危駕狂飆失事撞欄，手無寸鐵的司機竟「戰勝」有裝備的警員，成功逃之夭夭，交通警員則腳部受傷，為5日內第二宗警員受襲事件。

警方作為執法隊伍，肩負維護社會治安重任，要是連堂堂男子漢也弱不禁風，自己也保護不了，市民還可以將身家性命財產交託給他們嗎？《東網視頻》事後發布一段題為「男子漢無搏雞力 治安壞市民心驚」的短片，就警方過去多宗案件的表現作出評論，包括上述兩宗廣為市民談論的案件，不過是以事論事，有根有據，發揮傳媒監察天職，由回歸前到回歸後皆然。冀警方知恥近乎勇，加強訓練，這才是社會之福。

詎料在號稱享有新聞自由的香港特區，原來警方這支執法隊伍是碰不得的、罵不得的、責不得的。警方前日致函《東網》，指影片內容以嘲笑態度對警員作出偏頗批評，對此表示極度遺憾及強烈不滿，同時將信件副本抄送政府新聞處、香港報業評議會、香港報業公會，擺出絕不善罷甘休的姿態。

其用意非常明顯，一是要施壓《東網》，要《東網》不敢再評論警隊；二是將事情鬧大，先下手為強，用多個「會」、「處」的名義打壓《東網》，將《東網》塑造成「大逆不道」。總的來說，警方是權威，權威不容批評，哪管批評本意孰好孰壞，哪管權威本身有沒有做錯，一句「誰大誰惡誰正確」足以概括一切。

是的，傳媒雖云是「第四權」，但對比手執所有刑事調查及起訴權力的警方來說，根本微不足道。但公道自在人心，別說東方傳媒機構一向錚錚鐵骨，據理力爭；就連從來都是「幫親不幫理」的香港記者協會也罕有為《東網》發聲，批評警方施壓，削弱傳媒監察政府能力。正如學者指出，警隊是用公帑出糧的，市民對他們有期望，傳媒有權作出監督，為何警方不能有則改之、無則加勉？只准唱好不准批評算是甚麼新聞自由？難道反中亂港的《蘋果日報》被掃入墳墓後，警方連愛國愛港的東方也要滅聲？

必須強調，香港警察屢有令人失望之舉並非虛言，警黑勾結、知法犯法其來有自。隨便一數，去年底，一名警員在一次掃黃行動中通風報信，懷疑曾接受免費性交易，令一名賣淫集團女主腦逃避警方追查，東窗事發被捕；去年8月，法庭披露荃灣反黑組4名警員於掃蕩非法賭場前，涉與黑幫接洽造假，事先表明掃蕩日期並要求安排假賭客予警方拘捕，又強調「唔要南亞裔」，遭一名在該賭場當臥底的警員揭發。至於蛇王瀆職、偷拍、偷竊、鬧事、酒後駕駛、行為失德、濫用職權等醜聞更是不絕如縷。人必自侮而後人侮之。警方不反躬自省，反怪罪傳媒，有可能贏得市民尊重嗎？

身正不怕影子斜，真金不怕洪爐火。東方一直站穩愛國愛港立場，是其是，非其非，是貨真價實的香港人報紙。一直以來，東方提出許多金石良言和有用建議，無非希望香港和國家會更好。例如東方是全港第一個傳媒機構建議所有紀律部隊改用中式步操，加速去殖化，建立愛國心，結果當局接納，從善如流；又如南亞假難民問題，治安毒瘤遺害深遠，東方多年前已提醒當局必須正視，若未能退出國際公約，也要設立禁閉式難民營或即捕即解，先見之明得到全港市民喝采。

奈何言者諄諄，聽者藐藐。港府至今擇惡固執，任由治安毒瘤禍害香港，終於引發大量治安問題，危及無辜生命。昨日法庭審訊一宗發生於3年前的謀殺案，巴籍男子涉於元朗便利店偷取啤酒後逃走，六旬店員追出被推倒在地踢頭慘死，巴漢被裁定謀殺罪成。冰凍三尺，非一日之寒。這不僅是治安毒瘤禍港殃民的鐵證，更是港府不聽東方言、港人吃虧在眼前的血淋淋例子。

東方屹立香港數十年，作為傳媒界的翹楚，一直不平則鳴，為民發聲，更不吝出謀獻策，期望港府施政更貼合大眾要求，為推動社會繁榮穩定出一分力。當局肯虛心採納，誠為大眾之福；當局拒納諫言，東方只能徒嘆奈何。然而，警方作為政府的一部分，由納稅人供養，斷無拒絕接受監督之理。由過去、現在到未來，東方發揮第四權的天職絕不動搖，若因為某些人「唔啱聽」便要傳媒滅聲，對不起，全港市民肯定恕難從命！