世界視線：德國繁榮靠移民　融和社會各族群

歐洲各國經歷了殖民的過去及工業化吸納工人，其後是難民，透過入籍及同化，形成如今各國均有大量外來族裔，德國即使沒有很長的殖民地歷史，也因為二次大戰後工業化需要大量勞動力，自上世紀60年代就輸入土耳其、南斯拉夫及意大利等國的外籍勞工，連入籍後家屬至上世紀末就近千萬。加上近年德國最受難民歡迎，去年就多了110萬名難民，而去年統計的8,430萬人口中，就有2,230萬是外籍族裔德國人。

大量流入人口對德國這個人口老化嚴重的國家非常有利，移民及難民基本上是年輕人口，只要像德國有好的教育及工業培訓體系，就是龐大的勞動力，人口和經濟增長的基石。

不過，極大量土耳其勞工、敍利亞及北非難民的湧入，他們的回教文化及生活有適應上的需要，也出現一些文化隔膜及種族衝突的問題，尤其是這些回教族裔的年輕子女，被夾在家長回教傳統及普遍德國社會的自由化中間。例如去年除夕夜，德國多個城市出現青少年濫放煙花及用它來投擲消防、救護車及執法人員。結果先後有145人被捕，當中查明三分之二不是德國公民，而是少數族裔。結果右派政黨在國會聲言這是德國政府對外來族裔施行的社會融和政策及措施的失敗。執政黨堅持這次事件並非暴亂，也不必要妖魔化少數族裔。

不過，社會上的社工組織代表及社工就批評大眾傳媒過分譁眾取寵，本來是德國多地區出現的事，肇事者也只是惡作劇而並非暴力襲擊，他們首先是誇大事件及集中報道柏林市新克爾恩這個多不同少數族裔的窮區，是明顯有標籤化的不當效果。

柏林市議會的檢討認定事件是和2020年以來，年輕人長時間缺乏社區群體活動有關，除夕夜也禁群聚及禁止放煙花，直到2022至2023跨年解禁，才出現青年群眾過度興奮放煙花的行為，但並無惡意及攻擊性。結果，市議會決定擴大社會工作的資源及人手投入，多開放社區中心聘請社工發展社區活動，推展特別少數族裔的參與以達到社會融和。身為中國香港人，我們值得借鏡，參透香港也是長期靠移民發迹的社會，如今也老齡化，就更應珍惜移民及社會融和！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻