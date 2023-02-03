功夫茶：工業意外爆不停　檢控豈容歎慢板

香港致命工業意外宗數，多年來居高不下，致命工業意外接二連三，令大眾不得不關注職業安全事宜。呢，回顧2022年工傷及職安大事，共錄得27名工人死亡。事實係每年嘅工業意外，多年來維持喺每年約20宗，反映現行職安健法例欠缺阻嚇力，未能促使僱主公司有效防止任何工業意外發生；此外，有關法例塵封20多年未有更新，確實應修例如提高罰則以加強阻嚇力。

工業意外頻生，有關注團體認為係反映勞、資、官3方面嘅職業安全意識明顯較以往薄弱。呢！立法會法案委員會正審議修訂職安健罰則嘅草案，政府曾建議循簡易程序審訊罪行嘅檢控時限由半年增至一年，處方就指有啲嚴重且有可能涉及相當高個人罪責嘅案件，處方要有充足時間調查喎！

阿哥！使唔使斟杯茶再食個包吖？多名議員質疑太長，政府考慮意見和檢視搜證程序後，將相關罪行檢控時限改為9個月，較原定期限增加3個月。可見事在人為，局方又指，有議員提及嚴重意外嘅調查，應盡快完成，畀工地持責者及早了解意外原因並改善，局方考慮意見和檢視搜證程序後，建議修訂為9個月。

有議員都話樂見政府從善如流，冇堅持要由半年增至一年，依家「中間落墨」，改為9個月，算係回應業界訴求。事實上，工業界亦反映，譬如意外發生喺較大嘅地盤，檢控期太長會影響運作，故平衡各方利益「攞個中間位」；不論僱主或僱員，都唔希望拖延搜證及檢控期，發生後盡快查個水落石出，減少瞎折騰，大家都有好處。

此外，草案原建議未有每周檢查吊重機、起重機械和吊船嘅罪行，更將最高罰款由20萬元調低至10萬元。呢個建議引來唔少議員不滿，有議員直指近排多宗涉及機械安全嘅嚴重職安健意外，好似秀茂坪安達臣道天秤倒塌事故、紅館演唱會塌屏幕事故，一再說明涉及機械安全被嚴重疏忽，實在不應調低罰款，計功夫茶認為，理應加強罰則，應由20萬個大洋加至40萬個大洋，人命關天，豈能兒戲？今當局稱考慮後同意維持罰款不變，其實係相當保守，亦欠缺阻嚇力！當然，正如有論者認為，罰則嘅最終目的並非希望係懲罰，希望最終能提升各方嘅安全意識。呢方面，政府需加大職安健宣傳力度、提高整體社會職安健意識，更重要嘅係全面檢討現有地盤安全管理制度，切實執行全部有關安全條例。勞工處要加強實地巡查，派出專業人員檢查器械等。

總之，唔係吹吹水，唔抹嘴嗰隻，凡事求求其其，咁就必定死得人多！注意職業安全，不必「動若脫兔」，而係小心駛得萬年船吖老友！