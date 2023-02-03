產評：港維持高息環境　樓市疲弱再響警

美國聯儲局近次議息會議宣布加息四分之一厘，雖然多家本地大型銀行選擇按兵不動，未有跟隨美息上調最優惠利率，惟聯儲局既已表明尚會加息，且今年內都不會減息，意味港息即使未必再追加，亦好大機會在年內維持高企，利率因素將繼續壓抑樓市需求。港府是要繼續漠視樓市警號而不甚作為，只管亂花公帑倒錢入海、花百億元起拆短期房屋如玩積木，最終既解決不了房屋供應短缺問題，也搞不起經濟，更令政府財政惡化，後患無窮。眼見內地城市與亞洲鄰近城市都飛躍發展，香港卻仍在蹉跎歲月，叫港人情何以堪？

近年中美的貨幣政策呈現分化，美國在猛力加息抗通脹，但內地卻在放寬貨幣政策力挺疫下經濟復甦。理論上，聯繫匯率制度下，港元與美元掛鈎，貨幣政策更多與美國同步。惟實際上，中港兩地經濟日趨融合，各方面的互聯互通加深之下，香港經濟景氣更大程度視乎內地狀況，過去一年的經濟表現，正是最好的說明。這也意味息口因素，將繼續影響香港的經濟景氣，從而令兩地的經濟復甦步伐不一。

在美國今年仍會有加息行動，且今年內都不會減息之下，港息繼續高企幾乎是定局。利率因素影響營商成本，投資物業的利息成本更加不菲，故對樓市的影響是毋庸置疑的。當美元利率高企，存款收息都有3至5厘的情況下，租金回報才兩、三厘的物業投資，便容易給比下去。

更何況，港府的樓市政策僵化，樓市需求管理措施似是而非，住宅樓市積弱下繼續實施原意在打壓需求、早已完成歷史任務的辣招稅措施，至今仍沒有退場時間表，變成樓市「緊箍咒」，政策的不合理，誠然已為積弱的樓市多補一腳。房地產作為重要產業的景氣難看好，商業氣氛亦要打折。

繼上季港樓負資產破1.2萬宗創近18年新高後，傳來觀塘市中心百億商業項目在僅收到一份標書之下流標收場，怎樣說這些消息都不可能是看好香港經濟前景的表現。現實中，在不利的市場供需關係、過時的行業政策，以及高息環境持續下，發展商對於展開新投資項目的態度極為審慎，用家寧願租樓都不敢貿然上車，畢竟對不少打工仔而言，供樓是背上大半生的債務。

若通關過後，香港樓市的投資氣氛仍未有明顯改善，樓價向下的壓力只會愈來愈大，振興經濟如逆水行舟，政府的土地稅收只怕會再一年遠未及預期，私營樓市景氣不濟，政府要實現長遠建屋目標只怕繼續「水中撈月」。

回歸以來，世界已發生巨變，可香港這國際都會的經濟政策定位卻沒有多大改變。面對樓市不斷響警，高官們繼續「以不變應萬變」，不作為，故步自封，一成不變的態度，讓港人經歷無數的失望。經濟原地踏步，只怕整個社會都難再重拾積極求進的動力，疫後復甦只能當概念短線炒作，即使有大灣區、互聯互通等國家戰略，都枉費心機，皆因所託非人、朽木難雕！