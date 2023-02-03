3年多前，香港發生在美英西方策動支持下的反修例暴亂，中央推出《港區國安法》平息暴亂，英國啟動BNO簽證計劃，讓符合BNO資格的香港人申請BNO簽證赴英國定居。毫無疑問，英倫的這個「移民」計劃是一個政治決定，並非單純「移民」。

這個政治決定，一是英倫早已加入了美國近年發起的打擊中國崛起的「國運之戰」，「反修例暴亂」是這場戰役的組成部分，然以失敗告終，英國不甘心，以BNO移民計劃反擊，以為通過香港大量人財流失，造成國際影響，可報復北京、可放大「黑暴」效應。

二是英國經濟這些年大走下坡，退出歐盟後更是百業蕭條，勞動力和資金極之缺乏，香港是塊肥肉，過去又是大英帝國的「領地」，豈能不趁機大咬一口？三是那時美國、台灣、澳洲、加拿大也真真假假地向香港「搶人搶財」，英國豈能自甘人後、豈能不充分發揮BNO的優勢，將BNO這個早就在中英談判中認同的「旅遊證件」變成「移民證件」，達到其政治目的？

日前英國內政部宣稱，「過去兩年有14.45萬港人經該計劃赴英展開新生活」；聲稱「香港移民為當地經濟及社區帶來貢獻」，「期待未來數年會有更多合資格的港人移民英國」。英國的這個BNO移民計劃，兩年前推出時就受到中方的強烈反對，因為這是一個單方面撕毀協議的計劃、是背信棄義的計劃、是企圖破壞香港發展的計劃、是攻擊中國的計劃、是配合美國反華的計劃。

香港從來就是移民城市，尤其是在時代變遷、政治原因下，出現過多次大批移民出出進進，大批移民的出出進進歸根究柢都推動了香港的發展。事實上，世界上幾乎所有發展迅速、多姿多采的大城市都是移民城市，是移民城市就要經常「換血」，就要去舊迎新。而個人的去留，對香港這座國際大都市的影響微不足道，自己執生就好。