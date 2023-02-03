英國內政部聲稱，過去兩年有14.45萬港人經BNO簽證計劃赴英「展開新生活」，大有沾沾自喜的味道。當中應該包括那位不堪生活壓力而自殺的女碩士，以及那些慨嘆「居大不易」的黃絲吧？如果說這就是移英後的「新生活」，倫敦政客們最好還是不要自吹自擂，否則只能自暴其醜。英國內政部曾推算未來5年將有約32萬名港人移民英國，近半將於首年成行，帶走2,800億港元資金。現在距離這個目標似乎還很遙遠，可見英國的吸引力不外如是。

說來可悲，過去的「日不落帝國」，如今竟要靠BNO來吸引香港黃絲的資金，難道不覺得丟架？沒錯，英國漂亮的紳士外衣確實迷惑了不少人，也許只有親身經歷過，才知道英國內裏衰敗，生活不易，尤其是在通脹高企、經濟衰退的今天。作為過氣的世界霸主，英國現在的GDP還不如曾被其殖民統治300年的印度，人均GDP也遠遠不如香港，英國政府還在炫耀甚麼？難道黃絲移民真的能打救英國？

英國人最大毛病就是不願或不敢面對現實，明明已淪為二、三流國家，還在緬懷「日不落帝國」的風光。正如有人指出，英國現在雖然抱着美國霸權大腿，但許多英國人骨子裏是瞧不起暴發戶美國的，這些遺老遺少一直意淫地認為英國才是全球霸權的真正主人，美國霸權也是英國人建立的。這種心態和魯迅筆下的阿Q何其相似，「我們祖上比你闊多了」，英國人大概只能以此自我安慰。

與生俱來的傲氣和傲慢，加上美國霸權撐腰，英國依然覺得自己很強大，依然可以在全球狐假虎威。基本上美國的槍指向那裏，英國就朝那裏狂吠，有時候甚至比主人表現得更為囂張。例如在俄烏衝突上，英國表現得比任何國家更肉緊，即使沒有能力為烏克蘭提供更多軍援，也不忘繼續拱火。前首相約翰遜下台後甚至要到基輔做騷，可謂丟人現眼。在南海和台海問題上，英國更是緊跟美國步伐，對中國擺出一副挑釁姿態，儘管它根本沒有這種能力。

上有好者，下必甚焉。英國政府肆意挑釁中國，作為其喉舌的英國廣播公司（BBC）心領神會，近年不斷抹黑中國，特別是在所謂的新疆人權問題上，BBC熱衷於編造謊言，一再挑戰底線，毫無職業道德可言。如果說英國政府是美國走狗，BBC顯然是走狗中的走狗。