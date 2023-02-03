美國國務卿布林肯即將訪華，卻出現「一熱一冷」的有趣現象。隨着布林肯訪華日期愈近，美方放風愈多，中國的態度愈顯冷淡，從先前表示歡迎訪華、保持溝通，變成「中方沒有可發布的消息」。很明顯，中國對美方此行是抱着可有可無的態度。

的確，中美角力愈演愈烈，美國更是全方位反華，兩國根本不可能談出甚麼好結果。去年G20習拜會，拜登振振有詞向北京作出「五不四無意」承諾，但事實如何，有目共睹。美國講一套做一套，所作所為與所說完全相反，以致今趟布林肯訪華，即使乃係4年多以來首位國務卿再次來訪，一樣激不起漣漪。

反而美國煞有介事，揚言要與中國談俄烏戰爭、北京核武庫、朝鮮問題、台海問題以至人權問題等，繼續裝出高高在上的姿態，未免可笑。北京透過官媒直接劃出兩條紅線，一是「搞盲目反華是行不通的」，二是「台灣問題是中國核心利益中的核心」，亮明態度。目前美國正與日本荷蘭組成聯盟，限制向中國出售晶片，科技戰打得正酣，完全不給生存空間，這不是盲目反華是甚麼？至於美國眾議院議長麥卡錫即將訪台，勢必攪渾一池春水，事關中國核心利益，豈容退讓？這些問題不搞清楚，中美關係只會繼續愈行愈遠。

當然，來者不善，善者不來。布林肯此行最大目的，肯定與中國拋售美債有關。這一年來，中國已減持逾2,000億美元美債，在跟風效應下，美國30大債主國，26個都在拋售，對美元信譽和美元霸權絕對起了打擊作用。本來，美國若好來好去，中國也會賞個面子，停止拋售甚至增持美債不足為奇，惟在美國口是心非、觸碰中國紅線的當下，恐怕一切免談。