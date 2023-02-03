去年，美國總統拜登曾經誇下海口，說美利堅經濟的年增長率將會超越中國。這調調兒他講了一次又一次，結果如何，當然又是另一個大話欺人的例子。美國剛公布2022年的經濟增長率為2.1%，跟中國的3%比較，雖然兩者的差距收窄了，但美國要想超越中國，還是不能如願。

一年半年的經濟增速，代表不了甚麼，即使讓美國贏了，也不值得沾沾自喜，但今天的山姆大叔，早已失去了大丈夫氣魄，因失敗太久，故亟盼尋求心靈安慰，哪怕長途賽事跑不過人家，也希望途中能有100米的路程，自己曾經領在前頭。可惜事與願違，拜登滿以為在2022年，能夠讓他一嘗超越中國的榮譽感，但終究還是失敗。或許有人會質疑說，2022年中美兩國的經濟增長率已相差不足一個百分點，可見山姆大叔後勁凌厲，說不定今明兩年真可以反超前中國。然而現實卻是相反，國際貨幣基金組織（IMF）剛發表報告，預測今年全球主要國家的經濟增長率，估計美國會上升0.4至1.4%，日本是1.8%，中國則為5.1%，而讓不少香港「黃絲」視為樂土的英國，卻是斯人獨憔悴，是負0.6%。

美國經濟復甦的勢頭不算太弱，故筆者估計該國今年的增長率，可以達至IMF預測的上限，也就是1.4%。如果中國今年的增幅是5.1%，中美兩國的經濟增長差距又會再度拉闊，兩者相差達3.7%。正如本欄早前所說，中國訂立了一個不成文的目標，希望每年平均的經濟增長率能夠比美國高出兩個百分點。2022年我國受疫情影響，只能高出美國0.9%，但這不打緊，所謂「路遙知馬力」，如果IMF的預測準確，則去年加今年，中國的經濟增長將會比美國多出4.6%，平均每年2.3%，不但能達標，且還略有餘裕呢。