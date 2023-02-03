不知是否因為香港警隊於2019年11月19日將座右銘由「服務為本 精益求精」改為「忠誠勇毅 心繫社會」了，總之事實勝於雄辯，警隊近年的表現有莫大進步空間，力求進步的精神彷彿成為歷史。

關於警隊近年令人非議之處，包括去年8月，軍裝警被揭於國安公署內蛇王「夢中護國安」；去年4月，一批水警被爆懷疑關上閉路電視集體釣魚，堪稱咄咄怪事。2019年8月反修例示威期間，有防暴警員更曾無故推撞女記者，再施以粗言穢語辱罵，絕對是自毀形象。警方應致函傳媒，甚或發表公開信，力斥有警員質疑已出示記者證且的確是記者的人士是假記者，是有人以不專業態度對記者作出偏頗批評及無故爆粗，警方對此表示極度遺憾及不滿才是。否則，談何服務為本，精益求精？

說到忠誠勇毅，警隊價值觀中的「正直及誠實的品格」也應體現於忠誠地面對自己的不足，勇於接受批評並改進，做到知恥近乎勇，而非以為對正義傳媒施壓、滅聲，就可眼不見為乾淨。若沒有正義傳媒的報道、評論與諍言，等到警員下次與賊匪生死相搏一刻，才驚覺不聽東方言，不去及早加強搏擊、自衞術與體能訓練，已是太遲。

單是上月，警方執勤時已多次出現「失威」事件：被越南裔男子打傷眼部；遭發酒瘋醉漢出腳踹車門引致夾傷腿；截查毒品快餐車時被毆傷，疑犯至今仍然在逃，更莫說在坪洲處理噪音投訴被菲漢叉頸，出動胡椒噴霧也未能解窘，最終連開3槍。凡此種種，難道能以「情況理想」來形容？倘警員本身也有性命之虞，如何能夠維護法紀、維持治安、防止及偵破罪案、保障市民生命財產，確保香港是一個安全及穩定的社會？明乎此，便知那不是偏頗的批評，而是仁者的叮嚀。