英國政客和媒體近年來，頻頻針對中國和香港進行抹黑，攻擊涉及新冠疫情、香港政治及社會環境等範疇的例子比比皆是，如早前英方打「法官牌」，攻擊《港區國安法》；英外交部提交《香港問題半年報告》，詆毀「一國兩制」等，其背後唯恐香港不亂的虛偽面目和「以港遏華」的險惡用心表露無遺。

日前英方更以「香港情況惡化」為由，撤回邀請香港立法會議員出席由英國議會及英聯邦議會聯合會於3月合辦的西敏寺研討會。本港在完善選舉制度後已由亂及治，種種議會亂象徹底消失，香港政治形勢穩定，何來「惡化」之說？不難看出背後是政客政治操弄下的一次「抹黑工程」。

此外，以「中立媒體」自居的英國媒體英國廣播公司（BBC），更為政治利益而充當歐美喉舌，過去屢次炒作涉華假新聞，包括對武漢抗疫紀錄片進行惡意剪輯和調色、捏造新疆「強迫勞動」採訪等。BBC劣迹斑斑，據英國通訊管理局指，BBC關於偏見和不實報道的投訴比其他公共廣播機構多出一倍以上。中國外交部亦狠批其抱守對華意識形態偏見，多次製播假新聞抹黑，嚴重偏離新聞職業準則。

英政府嘴上掛着自由民主，過往更抹黑《港區國安法》影響港人權利自由，以此為由修訂BNO政策。但時至今日，英國民眾因國家經濟低迷而大規模示威、罷工，英首相非但沒有提及任何尊重公民權利，更提出修訂《公共秩序法案》，加強鎮壓示威，再次凸顯英方假仁假義、虛偽的雙重標準。相反，隨着疫情過去，香港在中央支持下正振興經濟、改善民生，在新時代新征程上，必將大有可為，這些外部勢力的唱衰抹黑都注定是徒勞。