一個把人民利益擺在首位的政府，必以人民為中心，做到言必信、行必果，不忘初心，始終如一，擇善固執，雖千萬人吾往矣。對此，內地過往10年對建國以來難以解決的絕對貧窮人口問題，已以實現全面建成小康社會交出合格的答卷，為香港作出破解老大難問題的施政良好榜樣。基此，自詡自由富裕、民主開放的香港，為何解決基層市民輪候公屋長龍的問題卻好像一籌莫展，愈做愈倒退呢？關鍵的問題仍是為政者的初心、決心和擔當，非不能也，實不為也。

本屆政府上任以後，把解決居住的困難作為施政核心。首份施政報告發表不久，便推出簡約公屋計劃，要在5年內興建3萬簡約公屋，但宣傳手法則讓人感覺花言巧語及偏頗乖張，反而弄巧反拙。

例如說，「搵到」若干若干塊可起簡約公屋之地，一句「搵到」便「穿崩」了。難道政府處理土地房屋的官員不是早已對本港所有生地熟地、棕地綠地等土地的總面積，及可建屋的地皮之地形地貌和規則預算瞭如指掌、胸有成竹嗎？新政府上台才突然瞓醒，發現「新大陸」嗎？不要這樣愚民吧！

又例如說，「可慳」多少多少個億，降低簡約公屋造價，原來是說把一些本來預算的公屋基本設施設計刪去。倘公屋基本設施是原設計所需，又何必因被批評造價稍貴而省去呢？日後再補，豈不更貴？官員何不擇善固執呢？

更例如，用「簡約」的冠詞，令人第一印象是二級或次等質素的公屋，甚至予人臨時性或不堅固負面印象，宣傳手法畫蛇添足。何不理直氣壯地說明，由建築署直接興建的公屋「快靚正」呢？

「成也蕭何，敗也蕭何」，執掌土地房屋的官員，還是用實況實數實話來闡述追落後建公屋計劃吧！