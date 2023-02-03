美國白宮國家安全委員會發言人不久前向傳媒確認，國務卿布林肯將於本月5至6日訪華，與中方官員討論嘅議題包括俄烏衝突、尋求重啟涉及雙方軍事和氣候等議題嘅會談，這是2018年10月以來，再度有美國國務卿訪問中國，之不過，中方並未正式公布布林肯訪華日期。事實上，美國處處圍堵中國，除了在日本、菲律賓等增加軍事基地以應對中國，在晶片上更是拉幫結派全方位圍堵中國，繼拉攏日本及荷蘭停供先進半導體設備予中國，日前又與印度啟動「美印關鍵和新興技術倡議」，藉此加強兩國喺軍事設備、半導體與人工智能領域上與中國競爭。

喺如此背景下，美國國務卿訪華又有乜意思？老朽一直堅持「不誠無物」，美國講一套做一套；毛澤東說：「一張白紙，沒有負擔，好寫最新最美的文字，好畫最新最美的畫圖。」然而，美國對中國，除了充滿敵意、偏見、仇視，唔好話唔係一張白紙，根本已經係圖窮匕現！即使係美國總統拜登親自訪華，亦談不出甚麼好結果！

美國嘅居心路人皆見，中國豈非不知道？黨媒便曾發表評論，直言美方應放下圍堵遏制中國嘅執念，以實際行動落實「不尋求新冷戰，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支援台灣獨立，也不支援『兩個中國』、『一中一台』，無意同中國發生衝突」。這也正是阿爺常講的，中美兩個大國，沒有一些大的原則性共識是不行的，有了原則，才有方向，有了方向，才能妥處分歧、拓展合作。

美國一方乜都要「優先」，處處攞着數；又不能擺脫冷戰思維，把中國崛起看成「威脅」，心中有鬼成為最大障礙；一個大國必須本着「己欲達而達人」嘅胸襟，才可以謀大事，雞腸小肚，何必出來獻世？