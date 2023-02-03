筆者兩個月前在本欄撰文，對「簡約公屋」計劃提出程序、造價、選址和配套等四大問題，批評政府的資料不足，令不少議員及市民產生質疑。政府日前向立法會工務小組委員會提交撥款申請文件，提供了更詳細的資料，回應了筆者部分的質疑。

首先在撥款程序方面，筆者曾強烈質疑政府當初計劃一次過，向立法會申請全數接近300億元撥款，認為是有欠審慎及削弱議會監察。政府在檢視計劃後，決定將合共8個選址、興建約3萬個單位的「簡約公屋」計劃分成兩個批次。當局會先就4個可較快動工、合共提供約1.7萬個單位的選址的建築及基建工程，以及其餘4個選址的部分前期工程，向立法會申請約149億元撥款。之後再視乎工作進度及各界意見，思考如何及何時推展下一階段計劃。

造價方面，整個計劃的建造成本將減少近10億元。當中首批4個選址的矮層樓宇，平均每個單位的造價為53萬元，低於民辦過渡性房屋。高層樓宇因需要打樁及加建升降機等，平均每個單位造價為65萬元，每平方米造價亦低於過渡屋及永久性的公屋。

當然，3萬個單位涉及約300億元支出，對大部分市民來說屬於天價數字，尤其政府現正面對財赤，而有關單位最短可能只用5年。因此，筆者希望在單位設計上盡量標準化，以「量化經濟」將造價盡量降低。建造時間亦須合情合法，負責有關項目的建築署要與承建商更緊密合作，有效有序，在可行情況下盡早完成建造，投入使用。另外，政府須盡快落實有關組裝合成單位將來的重用方案，令資源得以善用。

政府同時要加強解說，讓各界明白「簡約公屋」除可幫到數以萬計的基層市民及早改善居住環境，每月交少幾千元租金，更重要是對於現正就讀中小學的劏房兒童，提早幾年讓他們擁有一張正正經經的寫字枱讀書做功課，對於其學業和身心發展，對有關家庭的向上流動機會，以至是對整個香港的未來發展，都可帶來相當關鍵性的轉變和長遠的效益。

對於位置問題，最初公布的4個「簡約公屋」選址全在新界區，部分相當偏遠，擔心會影響租戶返工返學及增加交通開支。新公布的4個選址有3個位處市區，市區單位數目佔整體近一半，應頗受歡迎。

然而，對於配套設施的質疑，撥款文件卻交了白卷，未有詳細交代交通及社區配套安排，包括如何確保不會因區內人口增加，而大幅影響原有居民的生活。這正是近日有不少地區人士，反對在啟德一幅原商業用地興建逾萬個「簡約公屋」單位的主因。

筆者一方面希望各界以大局為重，以改善劏房家庭的惡劣居住環境為先；另一方面，有關當局同樣要加強解說，包括對有關用地的長遠規劃用途及發展計劃作出明確承諾，推出具體措施紓緩交通及社區配套不足問題，避免有關爭議演變成嚴重的地區及階級矛盾。