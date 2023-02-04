世界視線：軍事統治難免　緬甸無法發展

東盟國家中，政治最不穩的便是緬甸，獨立後民主政府與軍事政變交替，由於多民族並存，原來英國殖民地體制，以至英佔之前的封建國家，都沒法解決多民族之間的矛盾。山嶺與河谷平原的地理差別，更構成民族之間的隔膜和差距。政治上居統治地位的緬族有內部的衝突，階級、地區和英國殖民文化都分化族群。除山地固有的各民族外，還有英治時期來自印度大陸的龐大移民，包括在若開邦其後演變出來的伊斯蘭教羅興亞人。

獨立後建立統一的國家是一個艱巨的政治工程。用聯邦制來整合經濟條件和語言文化大不相同的各族，單靠西方的民主政治，效果有限。近乎內戰迫使代表國家現代化的軍隊要用政變終止政治衝突，並以軍隊的全國性組織來擔當建國的責任。但是，馬上得天下（政變）易，下馬治天下難，緬甸軍隊的緬式社會主義體制可鎮壓造反者，卻未能推動經濟發展。在西方的制裁下，沒法從外得到投資與援助，緬式的自力更生也沒法發展經濟。

作為二戰後東南亞最富裕的國家，緬甸卻降為窮國，在於長期的軍事統治。2011年的民主化政治改革，軍隊用訓政的方法開放政權。可是2020年又有軍事政變，國家再受西方制裁而更沒法發展。即使中國與東盟並不施壓，軍事政府仍突破不了政治與經濟的困境，反而被鎮壓的民主黨派與山區的少數民族武裝合流，製造出更大的動亂，也招來軍隊更大的鎮壓，政治的惡化進一步打擊經濟，抹殺任何政治復常的機會。

由於西方並未全力介入，只讓NGO支持反政府活動和從外的經濟制裁，緬甸還可以在軍政府與反軍政府混戰中蹣跚而行，但日本提的最後的發展疆域、中國提的中緬經濟走廊都難以實現。日本助建的仰光至曼德勒鐵路更新完成，中國的跨境天然氣石油管道已運作，但中緬鐵路遲遲未建，缺乏更多的大型基建項目，緬甸難以整合全國的政治、經濟，沒法推動工業化來改變農業為主的經濟面貌，緬甸的政治鬥爭與經濟落後便成為東盟最大的地緣政治風險，唯一的希望是將之封鎖，留待未來處理。

不過，即使西方不介入，日本一直不捨棄緬甸，印度也借道緬甸通東北邦，中國的中緬經濟走廊不會存而不用。沒有大國角力，但地緣政治的各方勢力爭奪仍然難免。

研究所所長 陳文鴻