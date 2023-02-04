正論：全面通關盼已久　中港終於真復常

自2020年2月因應新冠疫情而封關後，事隔至今整整3年，中港終於迎來真正復常。下周一起，香港和內地全面通關，北上南下配額取消；並開放餘下4個陸路口岸，包括羅湖和24小時運作的皇崗；如7天內未曾逗留海外或台灣，毋須先做核酸檢測。消息一出，旅遊業、零售業和餐飲業無不叫好。

早前內地已經傳出，港人熟悉的羅湖商業城將於下周一重新營業，結果不旋踵，港澳辦率先在昨日早上公布全面通關安排，港府隨後舉行記者會宣布消息。餘下未開陸路口岸即羅湖、皇崗會重開，蓮塘/香園圍口岸客運首度開放，沙頭角亦會恢復貨運服務。當局強調，自上月8日實施首階段通關至今，疫情未見反彈，有信心全面通關後醫療服務可維持正常運作。港鐵亦有信心增加班次後，東鐵綫可同時疏導過境及本地客流。可以毫不誇張地說，萬事俱備，只待全面通關到來。

事實上，香港經濟受疫情和封關拖累，疲不能興，首階段通關因為仍有諸多限制，以致南下旅客寥寥無幾，對刺激經濟的作用不大。如今好不容易迎來事隔3年的真正復常，內地旅客報復式外遊勢可惠及香江。消息公布後，有內地旅遊平台搜尋往返香港機票的數量，半小時內急增7倍，本港旅行社估計，全面通關後首周約有10個內地團訪港。零售業界更是翹首以盼，須知去年零售業總銷貨價值只有約3,500億元，按年下跌百分之0.9，但隨着活水進來，預期今年將全面復甦。

尤其港府推出送機票等宣傳活動，冀藉着送出一張機票，招來多一至兩名旅客訪港，50萬張機票即可有超過100萬名旅客，他們在港住宿消費，激發的乘數效應不容小覷。港府必須做好迎接的準備，包括主動了解業界人手流失引致人手不足等問題，盡量給予方便，增強香港接待能力，千萬不要掃了旅客的興致，任由肥水流向別人田。

當然，中港全面通關，雖對刺激經濟必然起到極大作用，惟民生維艱依然是不爭的事實。本港經濟去年全年收縮百分之3.5，打工仔只感受到陣陣寒意，即使飯碗得保，薪金亦沒有增長，有的甚至減薪。今年兩電帶頭加價，交通工具亦一加俱加，通脹料難以維持在溫和水平。即使本港旅遊業恢復生氣，帶動多個行業，亦可能要到下半年方見到整體經濟有顯著起色。在這樣的情況下，港府濟民紓困便是應有之義。

早前有政黨三番四次公然反對繼續派發消費券，這顯然是與民為敵之舉。如果說，送機票招客能製造乘數效應，為何向市民派發消費券又變成政客口中的飲鴆止渴呢？這不是自相矛盾、厚此薄彼嗎？消費券對提振經濟的作用毋庸置疑，更重要是能幫助市民減輕生活負擔。夏蟲不可以語冰，這豈是一些高薪厚祿、生活離地的政客所能明白？

總而言之，香港百廢待興，中港全面通關總算讓人們看見希望，然而這並未足夠。在疫後生活困頓之際，港府更需寬鬆理財，雨露均霑，續派消費券正是其時。