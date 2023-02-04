功夫茶：視頻激起千重浪　恩將仇報說偏頗

《東網視頻》一段以幽默、抱着愛深責切態度嘅評論短片，引述警隊近期行為失德、捉賊乏力、處理危機事件力有不逮，全部有根有據，誰知警方反應過敏，去信東網表示「極度遺憾」與「強烈不滿」，仲批評係「偏頗」添！

實情係警方不思己過，老屈有關視頻「偏頗」，正如有論者指出，有關視頻言之有物，編排巧費心思，尤其將《男子漢》歌詞改寫，帶出嘅諷刺意味堪稱妙至毫巔；而做新聞評論，不一定要正經八百，有時以幽默風趣出之，綿裏藏針更加可取，亦頗符合古人所說「言之者無罪，聞之者足以戒」嘅旨意，更何況東方一向本着「不為帝王唱讚歌，只為蒼生說人話」嘅方針，發揮傳媒監察天職，為民發聲和請命，是其是，非其非，贏得廣大讀者咁多年嚟嘅支持和信任，豈偶然哉！

嗱！本報對帶勇之人、守我城嘅警務人員，一向尊重愛護有加，大家如不善忘，先後兩位警隊「一哥」，即2019年11月出任警務處處長嘅鄧炳強，2021年6月出任警務處處長至今嘅蕭澤頤，兩位「一哥」本報均以頭條隆重介紹及訪問；功夫茶當年亦為新任「一哥」鄧炳強鼓與呼，力讚其上任以來為警隊帶來一股新氣象，止暴精於部署，凡事親力親為，肩負艱巨重任；而當今「一哥」蕭澤頤，本報亦力讚其「堅守治安最前線 護城反恐迎挑戰」！阿哥，何以當時又唔見話本報「偏頗」？

講開又講，本報關心社會、緊貼時事，對帶勇嘅警務人員一向愛護有加。2021年有「走私剋星」嘅水警總區女高級督察林婉儀，因海上追截私梟大飛時墮海殉職，全民痛心。東方傳媒機構一直與民同行，對林婉儀嘅盡忠職守致上敬意，決定捐出100萬元予其父母，望能添薪加火，將愛意善心一直傳承下去。

各位，東方向來對警務人員極盡仁義和善心，一段愛深責切、基於事實嘅視頻，何「偏頗」之有？更不可思議嘅係，警方煞有介事將副本抄送政府新聞處、香港報業評議會、香港報業公會！喂！即係公布周知想製造寒蟬效應叫本報收聲？最搞笑嘅係，警方曾經致送兩項紀念品畀本報，一個係高舉「香港人人睇東方」旗子嘅防暴警公仔模型，另一個就係寫上「東方飛騰」嘅水晶紀念座。口講就話祝「東方飛騰」，實則就係想聯同其他部門圍攻本報，擺出一副想置本報於死地嘅姿態，仲飛鬼咩！話時話，封施壓信署名曾淑賢總警司，功夫茶就好納悶，究竟「一哥」是否知情？若然不知，警隊不但平時訓練差勁，行政亦十分不善！

講真，黑暴期間，警方對暴徒就放軟手腳，而對東方女記者喺銅鑼灣正常採訪時，則粗暴推撞且粗言辱罵，並遭誣衊為「假記者」！呢啲唔通又係所謂「偏頗」？講起都真係唏噓，回歸逾25年，本報遭反對派、港英餘孽、政府多個部門無中生有打壓！本報仁義廣施，愛國愛港，伐無道，卻遭如此不公平對待？乜原來「善有惡報」㗎？功夫茶偶一回想往事，有時不得不心灰意冷，咁辛苦為乜？不如歸去，深山靜聽松子落好過！