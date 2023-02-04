俄羅斯可以怎樣與中國合作呢？

中俄應成自由貿易區，打破關卡稅收阻隔，一是順應經濟全球化的大勢；二是互補互利，用兩國各自優勢合成更大的優勢。有點像歐盟的發展，經貿聯合帶動整體的發展。美國以美元、政軍力量號令天下行霸權主義；中俄用不結盟的合作，以合併起來的經貿力量與之對抗。中國還有大的人口和人才與市場，全球最大和最完備的工業能力；俄羅斯則有能源礦產、木材、農業資源，以及從蘇聯時代發展的先進科技和國防技術。兩國經貿融合絕對是雙贏的格局，且中國加上俄羅斯軍力、火力，當足以抗衡美國為首的北約的國防力量。

中俄聯手，不僅有核阻嚇之力，傳統常規和訊息戰亦不會比美國與北約遜色。中俄的軍事力量即使不結盟，亦足以保護經濟方面的發展。美國難再以敍利亞與烏克蘭的方式，企圖挫敗中國與俄羅斯的經濟發展。中俄合力，G7沒法壓倒，北約亦難有戰爭優勢。中俄合力，是以戰止戰，壓制西方用武的能力。沒有軍事的威嚇，單只金融的敲詐、貿易保護主義，不可能阻止中俄在內經濟發展、在外貿易擴張，中俄便可以綜合的競爭力反過來壓抑G7的發展空間。

當然，歐美可以再工業化，但歐美的資本主義市場經濟重利輕義，利之所在，怎會接受虧損的投資要求。去工業化已久，歐美要重建工業，即使是德國、日本也不容易，不可能像中俄的舉國體制。從現時的激烈競爭開始，歐美哪有時間與空間重建可與中俄競爭的工業？中俄歐美以外，新興大國如伊朗、沙特阿拉伯等已偏向中俄。印度、巴西、印尼等不會捨中俄而就歐美，至多是左右逢源，與中俄建立跨國生產鏈、供應鏈，而不會與歐美金融資本合作，改造歐美日僅有的國際工業體系，跨國生產鏈、供應鏈。

中俄合作，必然引起西方的劇烈反對和震驚，因為中俄合力足以摧毀美國建立起來的已趨脆弱的霸權體系，它們是沒有方法和能力來阻撓及制止由此而引發出來，在國際上的政治、金融經濟的骨牌效應。美國的金融制裁即使演變為金融戰爭，當中俄用半開放的金融政策對抗，美國也沒法打垮中俄金融與經濟。中俄的核阻嚇強大，常規戰強悍，美國與西方無法可施，只能接受中俄合作的效果，包括西方陣營分裂。